Izraelis pranešė, kad po nutekinto smurto vaizdo įrašo sulaikė buvusią karo prokurorę

Sekmadienį, paskelbusi apie savo atsistatydinimą, Y. Tomer-Yerushalmi kelioms valandoms dingo, o spaudoje pasigirdo spėlionių apie galimą bandymą nusižudyti, tačiau vėliau ji buvo sulaikyta.
Penktadienį Izraelio žiniasklaidos paskelbtoje jos atsistatydinimo laiško kopijoje teigiama, kad Y. Tomer-Yerushalmi pripažino, jog jos biuras pernai, kilus tarptautiniam pasipiktinimui dėl netinkamo elgesio su kaliniais, nutekino vaizdo įrašą žiniasklaidai.
Nuo 2024 metų, kai buvo paviešintas vaizdo įrašas, penkiems rezervistams buvo pareikšti oficialūs kaltinimai. Vienas iš kaltinimų buvo dėl „aštraus daikto“ panaudojimo durti sulaikytam asmeniui į tiesiosios žarnos sritį.
„Buvo sutarta, kad, atsižvelgiant į praėjusios nakties įvykius, kalėjimų tarnyba veiks itin budriai, kad užtikrintų sulaikytosios saugumą sulaikymo centre, kuriame ji yra“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben Gviras.
Pareiškime jis pabrėžė „profesionalaus tyrimo svarbą, siekiant atskleisti visą tiesą apie bylą, dėl kurios buvo apšmeižti IDF (Izraelio ginkluotųjų pajėgų) kariai“.
Anot Izraelio žiniasklaidos, Tel Avivo teismas nurodė Y. Tomer-Yerushalmi laikyti suimtą iki trečiadienio vidurdienio.
Izraelio visuomeninis transliuotojas KAN pranešė, kad ji kaltinama „sukčiavimu ir pasitikėjimo pažeidimu, piktnaudžiavimu tarnyba, trukdymu teisingumui ir valstybės tarnautojo informacijos atskleidimu“.
Ji įtariama veikus kartu su kitu karinės prokuratūros nariu.
