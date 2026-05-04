JAE: pasitraukimas iš OPEC nėra prieš ką nors nukreiptas

Šiuo žingsniu siekta sutelkti dėmesį į nacionalinius prioritetus ir JAE ekonomiką, sakė Sultanas Al Jaberas, ADNOC generalinis direktorius ir šalies pramonės bei pažangiųjų technologijų ministras.
Sprendimas, kuris įsigaliojo penktadienį, buvo priimtas po ne vieną mėnesį trukusios įtampos santykiuose su kaimynine Saudo Arabija – didžiausia pasaulio naftos eksportuotoja ir faktine OPEC lydere – dėl užsienio politikos, naftos gavybos ir karo Artimuosiuose Rytuose, kuris sukėlė sunkumų Persijos įlankos šalių ekonomikai.
Po gruodį įvykusio viešo konflikto dėl Jemeno glaudus Persijos įlankos šalių bendradarbiavimas virto atvira konkurencija, tačiau ministras teigė, kad sprendimas pasitraukti iš naftos kartelio nebuvo nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį.
„Jungtinių Arabų Emyratų suverenus sprendimas pakeisti savo poziciją pasaulinėje energijos arenoje ir pasitraukti iš OPEC bei OPEC+ nėra prieš ką nors nukreiptas sprendimas“, – sakė jis konferencijoje Abu Dabyje.
JAE, buvusio ketvirto pagal dydį OPEC gamintojo, pasitraukimas sudavė smūgį kartelio gebėjimui kontroliuoti naftos kainas.
Pasak analitikų, tai taip pat dar labiau pablogino JAE ir Saudo Arabijos santykius, kurie smarkiai pašlijo po gruodžio mėnesio ginčo dėl Jemeno. Dvi šalys jau seniai nesutaria dėl OPEC gavybos kvotų.
Pasitraukimas iš OPEC „atitinka mūsų nacionalinius interesus ir ilgalaikius strateginius tikslus, dera su mūsų pramonės, ekonomikos ir plėtros užmojais bei suteikia mums daugiau galimybių spartinti investicijas, plėstis ir kurti vertę“, sakė S. Al Jaberas.
„Šis žingsnis nebuvo žengtas izoliuotai“, – sakė jis JAE pramonės konferencijoje „Make It In The Emirates“.
„Tai yra dalis platesnių pastangų pertvarkyti mūsų ekonomiką ir pramonės bazę, remiantis vizija, kuri sujungia energetiką, technologijas ir pramonę, suderinant mūsų išteklius su nacionaliniais prioritetais ir siekiant sukurti stipresnę bei atsparesnę ekonomiką“, – aiškino ministras.
Nors JAE nėra pirmoji šalis, pasitraukusi iš OPEC, Emyratai neabejotinai yra didžiausias naftos gamintojas, kuris tai padarė.
JAE jau seniai buvo nepatenkinti OPEC kvotomis, kuriomis siekta JAE gavybą apriboti iki 3,4 mln. barelių per dieną.
Abu Dabis siekia iki 2027 metų JAE gavybos pajėgumus padidinti iki 5 mln. barelių per dieną. Sekmadienį ADNOC įsipareigojo per ateinančius dvejus metus naujiems projektams skirti 55 mlrd. JAV dolerių (47 mlrd. eurų).
Kai kurie analitikai teigia, kad papildomos pajamos iš naftos pardavimo leistų JAE padidinti investicijas į dirbtinį intelektą ir kitus aukštųjų technologijų sektorius.
„Yra didelis skirtumas tarp tų, kurie sutelkia dėmesį tik į krizės įveikimą (...) ir tų, kurie jas laiko galimybėmis (...) bei paverčia jas nauja pradžia“, – sakė S. Al Jaberas.
