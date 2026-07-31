Japonija ėmėsi stiprinti savo žvalgybos pajėgumus

Pagal gegužę priimtą įstatymą Japonija pertvarkė esamą žvalgybos instituciją, kad ji taptų centrine vadovybe, atsakinga už informacijos, svarbios valstybės ir visuomenės saugumui, rinkimą bei analizę.
Naujoji Nacionalinė žvalgybos tarnyba kaups ministerijų surinktą informaciją ir atsiskaitys Nacionalinei žvalgybos tarybai, kuri taip pat yra naujai įsteigta, o jai vadovauja ministrė pirmininkė Sanae Takaichi.
Japonijos pareigūnai jau seniai teigia, kad šaliai reikia stiprinti žvalgybos pajėgumus, siekiant atgrasyti užsienio šnipus, užkirsti kelią terorizmui, apsaugoti jautrias technologijas ir pagerinti nacionalinį saugumą.
Kritikai teigia, kad dabartinė Tokijo politika ir teisėsaugos priemonės prieš šnipinėjimą yra pernelyg švelnios.
Šį mėnesį „The New York Times“ pranešė, kad Rusija pavertė Japoniją „šnipų lizdu“ ir pagrindiniu dvejopo naudojimo technologijų, reikalingų karui Ukrainoje, šaltiniu.
Straipsnyje cituojami Ukrainos vyriausybės skaičiavimai, kad 90 proc. Rusijos raketų ir dronų sudėtyje yra japonų gamybos komponentų.
Pastaraisiais metais taip pat buvo girdėti nerimas dėl Japonijos kibernetinės gynybos silpnųjų vietų.
S. Takaichi kritikai reiškia nuogąstavimus, kad sustiprintas žvalgybos aparatas gali paskatinti vyriausybę viršyti savo įgaliojimus ir pažeisti asmens laisvę bei privatumą.
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