Japonijos ir JAV gynybos vadovai sutarė dėl Kinijos veiksmų keliamos grėsmės

Gruodžio 6-ąją įvykęs incidentas, kurio metu Kinijos orlaiviai kaip taikinį užfiksavo japonų lėktuvus, sukėlė didelį susirūpinimą dėl tvyrančios įtampos.
Sh. Koizumis pareiškė, kad Pekinas apie šį incidentą „platina informaciją, kuri visiškai prieštarauja faktams“.
„Tačiau Japonija aiškiai leido suprasti, kad nesiekia eskalacijos ir kad mes reaguojame ramiai, pateikdami būtinus paneigimus, bei paliekame atviras duris dialogui“, – sakė gynybos ministras.
P. Hegsetho biuras patvirtino, kad pareigūnai aptarė Kinijos karinį aktyvumą ir Japonijos pastangas stiprinti savo gynybinius pajėgumus.
Kinijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Japoniją vykdžius artimą žvalgybą, kuri esą padidino įtampą regione.
Japonija teigė, kad pakėlė savo naikintuvus F-15, nes nerimavo dėl galimų oro erdvės pažeidimų.
Po pastarųjų neramumų Japonija ir Jungtinės Valstijos surengė bendras oro pratybas, kuriose dalyvavo JAV bombonešiai B-52 bei japonų naikintuvai F-35 ir F-15.
Trečiadienį Tokijas pranešė, kad du Rusijos branduolinius užtaisus galintys nešti bombonešiai Tu-95 dieną skrido virš Japonijos jūros ir susitiko su dviem Kinijos bombonešiais H-6 ties Rytų Kinijos jūra, tada atliko bendrą skrydį aplink Japoniją.
Tokijas sakė, kad atsakydamas į tai pakėlė naikintuvus.
Praėjusį mėnesį ministrė pirmininkė Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči) supykdė Pekiną, užsiminusi, kad Japonija karine jėga įsikištų į bet kokį Kinijos išpuolį prieš Taivaną.
