Japonijos parlamento narės nori daugiau lygybės – ir daugiau joms skirtų tualetų

Nors per pastaruosius rinkimus moterų politikių skaičius išaugo, o S. Takaichi spalio mėnesį tapo pirmąja ministre pirmininke, Japonijos politikoje vis dar stipriai dominuoja vyrai.
Tai liudija kad ir toks pavyzdys: šalia pagrindinės parlamento plenarinių posėdžių salės Tokijo centre yra tik vienas tualetas su dviem kabinomis, kuriomis gali naudotis 73 žemųjų parlamento rūmų narės.
„Prieš prasidedant plenariniams posėdžiams, išties daug parlamento narių moterų turi stovėti ilgose eilėse prie tualeto“, – sakė opozicinės Konstitucinės demokratinės partijos atstovė Yasuko Komiyama.
Ji kalbėjo po to, kai anksčiau šį mėnesį parlamento žemųjų rūmų taisyklių ir administravimo komiteto pirmininkui Yasukazu Hamadai buvo įteikta 58 moterų pasirašyta tarppartinė peticija.
Japonijos parlamento (Diet) pastatas baigtas statyti 1936 m., t. y. beveik dešimtmečiu anksčiau nei moterys gavo balsavimo teisę – tai įvyko 1945 m. gruodį, Japonijai pralaimėjus Antrąjį pasaulinį karą.
Visame žemųjų parlamento rūmų pastate yra 12 vyrų tualetų su 67 kabinomis ir devyni moterų tualetai su 22 kabinomis, rašo laikraštis „Yomiuri Shimbun“.
Šiais metais Pasaulio ekonomikos forumo (WEF) paskelbtoje Pasaulinio lyčių atotrūkio ataskaitoje lyčių požiūriu konservatyvi Japonija užėmė 118 vietą iš 148. Moterys taip pat labai menkai atstovaujamos versle ir žiniasklaidoje.
Per rinkimų kampanijas moterys kandidatės sako, kad joms dažnai tenka girdėti seksistinio pobūdžio pastabas, įskaitant ir tai, kad jos turėtų sėdėti namie ir prižiūrėti vaikus.
Šiuo metu 72 iš 465 žemųjų parlamento rūmų narių yra moterys (ankstesniame parlamente jų buvo 45), taip pat yra 74 moterys tarp 248 aukštųjų parlamento rūmų narių.
Vyriausybė užsibrėžė tikslą, kad moterys užimtų ne mažiau kaip 30 proc. įstatymų leidėjų vietų.
S. Takaichi, buvusios Didžiosios Britanijos premjerės Margaret Thatcher gerbėja, prieš tapdama ministre pirmininke, sakė norinti, kad jos kabinete būtų „skandinaviškas“ lyčių balansas. Tačiau galiausiai į savo 19 narių kabinetą ji paskyrė tik dar dvi moteris.
64 m. S. Takaichi teigia, kad norėtų pagerinti supratimą apie moterų sveikatos problemas, ir atvirai kalba apie savo pačios menopauzės patirtį. Tačiau ji vis dar laikoma socialiai konservatyvia.
Ji nepritaria, kad būtų keičiamas 19 amžiuje priimtas įstatymas, pagal kurį susituokusios poros privalo turėti tą pačią pavardę, ir nori, kad imperatoriškojoje šeimoje sostą paveldėti ir toliau galėtų tik vyrai.
Išaugęs moterų tualetų poreikis gali būti laikomas Japonijos pažangos ženklu, vis dėlto jis taip pat rodo, kad šaliai nepavyksta pasiekti lyčių lygybės, sakė Y. Komiyama.
„Tam tikra prasme tai simbolizuoja, kaip padaugėjo moterų įstatymų leidėjų“, – sakė Y. Komiyama žurnalistams, kaip skelbiama jos partijos interneto svetainėje, pridurdama, kad tikisi daugiau lygybės ir kitose gyvenimo srityse.
