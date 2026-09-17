Japonijos premjerė po vyriausybės pertvarkos paliko svarbiausius ministrus savo kėdėse

Japonijos premjerai įprastai pertvarko vyriausybes, kad atnaujintų viešąjį įvaizdį ir paskirstytų ministrų postus ištikimiems šalininkams ir patyrusiems tos pačios partijos įstatymų leidėjams.
Tačiau S. Takaichi, kurios reitingai po beveik metų darbo yra neįprastai aukšti, išlaikė pagrindinius komandos narius, rodo jos dešiniosios rankos ir vyriausybės atstovo spaudai Minoru Kiharos paskelbtas ministrų kabineto sąrašas.
Tarp jų – M. Kihara, finansų ministrė Satsuki Katayama (Sacuki Katajama), užsienio reikalų ministras Toshimitsu Motegi (Tošimicu Motegis) ir gynybos ministras Shinjiro Koizumi (Šindžiras Koidzumis).
Premjerė taip pat paliko svarbius ekonomikos ministrus, įskaitant prekybos ir pramonės ministrą Ryosei Akazawą (Riosejų Akadzavą), kuris vadovavo Japonijos deryboms dėl muitų su Jungtinėmis Valstijomis, ir aktyvias fiskalines išlaidas palaikantį ekonomikos augimo strategijos ministrą Minoru Kiuchi (Minoru Kijučį).
Vadovaujant finansų ministrei S. Katayamai, Japonija ne kartą intervencija užsienio valiutų rinkoje bandė paremti krintančią jeną, įskaitant retą bendrą intervenciją su JAV.
Nedidelio masto pertvarka atlikta S. Takaichi kovojant su infliacija ir silpna jena bei nuo kitų metų siekiant sumažinti vartojimo mokesčius maistui.
Nors S. Takaichi pažadas mažinti mokesčius yra populiarus tarp rinkėjų, ekonomistai kritikuoja šį planą įspėdami, kad ji nesugebėjo nurodyti, iš kur bus skiriama kasmet jam finansuoti reikalinga apie penkis trilijonus jenų (28 mlrd. eurų) suma.
S. Takaichi išlaidų politika taip pat sukrėtė rinkas, o Japonijos etaloninių obligacijų pajamingumas pasiekė maždaug 3 proc. – aukščiausią lygį per tris dešimtmečius.
Gynybos ministrui Sh. Koizumi ir toliau pavesta atnaujinti pagrindinius Japonijos nacionalinės gynybos strategijos dokumentus bei įgyvendinti siekį didinti gynybos išlaidas.
„Mūsų strategijos peržiūra yra tai, kas daro didelę įtaką Japonijos saugumui ir visam regionui“, – žurnalistams sakė Sh. Koizumi po to, kai buvo vėl paskirtas.
Jis pridūrė, kad Gynybos ministerija „turi sutelkti visus mūsų resursus ir judėti į priekį su didesniu greičiu“ vykdydama peržiūrą su „stipriu skubos jausmu“.
S. Takaichi reguliavimo reformų ministro postą taip pat paskyrė 70-mečiui Hiroshi Nakatsukai (Hirošiui Nakacukai), Liberalų demokratų partijos koalicijos partnerės Japonijos inovacijų partijos (JIP) nariui.
Spalį JIP sudarė valdančiąją sąjungą su S. Takaichi konservatyviąja Liberalų demokratų partija, tačiau iki šiol buvo nusprendusi neprisijungti prie jos kabineto.
Vėliau ketvirtadienį premjerė surengs spaudos konferenciją, kai po atestacijos ceremonijos imperatoriškuosiuose rūmuose oficialiai pradės darbą pertvarkytas S. Takaichi ministrų kabinetas.
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