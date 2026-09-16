JAV atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms

Minskas savo ruožtu paleidžia 25 politinius kalinius.
Šimtai žmonių tebėra įkalinti Maskvos sąjungininkėje Baltarusijoje po to, kai nuo 1994 metų valdžioje esantis autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka nuslopino masinius protestus, kilusius dėl jo ginčijamo perrinkimo 2020 metais.
Vašingtonas atnaujino dialogą su Minsku ir sušvelnino kai kurias sankcijas; po to, kai į Baltuosius rūmus sugrįžo D. Trumpas, po J. Coale'o vizitų buvo paleista dešimtys politinių kalinių.
„Kaip geros valios gestą Baltarusija paleis 25 žmones. Jungtinės Valstijos savo ruožtu atšauks sankcijas dviem Baltarusijos įmonėms – „Lakokraska“ ir „Bellesbumprom“, – JAV specialųjį pasiuntinį cituoja su autoritariniu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka susijęs „Telegram“ kanalas „Pul Pervogo“.
„Šiandien 25 kaliniai yra laisvi! Prezidento Trumpo įsipareigojimas tiesioginei diplomatijai duoda rezultatų. Dėkojame prezidentui Lukašenkai už šį žingsnį, taip pat dėkojame mūsų draugams Lietuvoje už jų paramą. Toliau gerinsime JAV ir Baltarusijos santykius ir sieksime, kad artimiausiu metu būtų paleista daugiau žmonių. Dar nebaigėme darbo!“ – parašė J. Coale'as socialiniame tinkle „X“.
Jis pasidalijo paleistųjų nuotrauka, kurioje matyti nepriklausomo naujienų portalo Tut.by generalinė direktorė Liudmila Čekina, „Art Siadziba“ ir nacionalinių simbolių bei suvenyrų parduotuvės „Symbal.by“ įkūrėjas Pavelas Belavusas, žurnalistas ir žiniasklaidos priemonių vadovas Andrejus Aliaksandravas, politologė Taciana Kuzina ir naujienų agentūros „BelaPAN“ direktorius Dzmitrijus Navažylavas.
Vakarų šalys pritaikė Minskui sankcijas dėl 2020 metais vykdytų represijų, o 2022-aisiais įvedė papildomų apribojimų, kai Baltarusija leido Maskvai naudotis jos teritorija įsiveržti į Ukrainą.
Nepriklausoma žmogaus teisių organizacija „Viasna“, stebinti areštus Baltarusijoje, nurodo, kad šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių.
Tarp jų – tiek paprasti protestus palaikę žmonės, tiek žurnalistai, profesinių sąjungų atstovai bei su politine opozicija susiję asmenys.
Žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai įspėja, kad nors režimas kai kuriuos asmenis paleidžia į laisvę, kitus vis tiek suima ir įkalina.
Praėjusią savaitę Baltarusijos teismas trejiems metams įkalino advokatą Dmitrijų Lajevskį. Jis buvo likęs šalyje ir atstovavo opozicijos veikėjui Viktorui Babarykai – šis pernai buvo paleistas į laisvę, tačiau jo sūnus tebėra kalėjime.
D. Trumpo administracija pernai atnaujino ryšius su Minsku; šis žingsnis žengtas Vašingtonui bandant tarpininkauti sudarant susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos.
Kaip rašė BNS, J. Coale'as šią savaitę lankėsi Lietuvoje, kur susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
Kaip teigiama Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos pranešime, ministras padėkojo JAV prezidentui ir administracijai už nuoseklias pastangas siekiant Baltarusijos politinių kalinių paleidimo, bet atkreipė dėmesį, kad Baltarusija išlieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei prisideda prie karinio spaudimo Vakarams.
Susitikime Lietuvoje taip pat aptarti neteisėtos migracijos iš Baltarusijos keliami iššūkiai.
Praėjusį kartą J. Coale'as Minske lankėsi kovą. Tuomet Baltarusija paleido 250 politinių kalinių. Po šio vizito specialusis pasiuntinys paragino Lietuvą atkurti baltarusiškų trąšų tranzitą ir su Minsku surengti aukšto lygio susitikimą.
Naujausi komentarai