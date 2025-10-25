JAV atstovas: JAV ir Kinijos prekybos derybos Malaizijoje vyksta labai konstruktyviai

„Šiandien vykusios derybos baigėsi. Jos buvo labai konstruktyvios, ir tikimasi, kad ryte jos bus atnaujintos“, – sakė atstovas naujienų agentūrai AFP.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) susitiko su Kinijos vicepremjeru He Lifengu (Hė Lifengu) antrajame pagal aukštį pasaulyje pastate „Merdeka 118“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį išvyko į Aziją, kur, be kita ko, su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) ves derybas dėl prekybos.
JAV prezidentas žurnalistams lėktuve „Air Force One“ teigė, kad tikisi „labai gero susitikimo“ su kinų vadovu, ir pridūrė, kad tikisi, jog Kinija sudarys susitarimą, kad išvengtų tolesnių 100 proc. muitų, kurie turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją.
Su Xi Jinpingu D. Trumpas susitiks paskutinę savo turo po regioną dieną Pietų Korėjoje, siekdamas sudaryti susitarimą, kad būtų nutrauktas dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos karas.
Politikai susitiks nepaisant to, kad D. Trumpas anksčiau grasino atšaukti spalio 31-ąją prasidedančio Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluaruose rengiamą susitikimą.
Šį mėnesį Pekinas paskelbė, kad imsis griežtų kontrolės priemonių itin svarbioje retųjų žemių pramonėje, todėl D. Trumpas pagrasino atsakomaisiais 100 proc. muitais importui iš Kinijos.
Abi šalys taip pat pradėjo taikyti atvykimo mokesčius viena kitos laivams, o tai paskatino tyrimas pagal JAV 301 skirsnį, kai buvo nustatyta, kad Pekino dominavimas pramonėje yra nesąžiningas.
D. Trumpas yra išreiškęs norą Azijoje susitikti ir su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).
Naujausi komentarai