JAV Atstovų Rūmų komitetas paskelbė dalį Jeffrey Epsteino dokumentų

J. Epsteinas prieš mirtį buvo teisiamas kaip seksualinis nusikaltėlis už nepilnamečių lytinį išnaudojimą. Jis nusižudė 2019 metais, laukdamas teismo už lytinius nusikaltimus, bet jo byla tapo politiniu žaibolaidžiu Donaldo Trumpo administracijai.
Daugiau kaip 33 tūkst. puslapių dokumentų, susijusių su J. Epsteinu ir jo bendrininke Ghislaine Maxwell, buvo perduoti Teisingumo departamento ir įkelti į Atstovų Rūmų Priežiūros ir vyriausybės reformos komiteto interneto svetainę.
„Įkeliame šiuos dokumentus dėl visiško skaidrumo, kad visi Amerikoje galėtų matyti šiuos dokumentus“, – sakė komiteto pirmininkas respublikonas Jamesas Comeras.
„Tai vyksta tokiu greičiu, kokiu galime juos įkelti, – reporteriams sakė J. Comeras. – Norime, kad jie kuo greičiau taptų vieši.“
Prezidento D. Trumpo šalininkams J. Epsteino byla jau daug metų yra labai svarbi – daugelis iš jų mano, kad J. Epsteinas buvo nužudytas siekiant nuslėpti tiesą. D. Trumpo kraštutinių dešiniųjų rėmėjų sąmokslo teorijos sukasi apie tariamą aukšto rango demokratų ir Holivudo veikėjų bendrininkavimą.
J. Epsteino mirtis sustiprino ilgą laiką D. Trumpo rėmėjų skleidžiamą sąmokslo teoriją, kad buvęs finansininkas vadovavo tarptautiniam pedofilų tinklui, o aukščiausio rango asmenys siekė užtikrinti, kad jis niekada neatskleistų jų paslapčių.
Daug prezidento šalininkų pakilo į kovą, kai FTB ir Teisingumo departamentas liepą paskelbė, kad J. Epsteinas nusižudė, kad jis nešantažavo jokių garsių veikėjų ir neturėjo jokio „klientų sąrašo“.
J. Comero komitetas pareikalavo Teisingumo departamento minimų dokumentų ir pirmoji jų dalis praėjusį mėnesį buvo perduota.
Kol kas neaišku, kokių naujų dalykų yra antradienį paskelbtuose dokumentuose, kurių kai kurie yra visiškai cenzūruoti.
Tūkstančiai su J. Epsteino tyrimu susijusių dokumentų jau buvo paskelbta anksčiau. Minimame Atstovų Rūmų komitete dirbantis demokratas Robertas Garcia sakė, jog dauguma antradienį paviešintų dokumentų jau buvo skelbti.
„Šiurpūs ir siutinantys“
Priežiūros ir vyriausybės reformos komiteto pareiškime sakoma, kad jis tikisi gauti ir daugiau įrašų iš Teisingumo departamento ir kad dokumentai cenzūruojami siekiant apsaugoti „aukų tapatybę“ bei pašalinti „bet kokią vaikų lytinio išnaudojimo medžiagą“.
D. Trumpas kažkada buvo J. Epsteino draugas, o dienraštis „The Wall Street Journal“ (WSJ) rašė, kad prezidento vardas yra tarp šimtų vardų, kuriuos Teisingumo departamentas rado peržiūrėdamas J. Epsteino dokumentus, nors ir nebuvo įrodymų apie įstatymų pažeidimus.
Priežiūros ir vyriausybės reformos komitetas antradienį taip pat už uždarų durų išklausė J. Epsteino ir G. Maxwell aukų liudijimus.
„Šie pasakojimai buvo šiurpūs ir siutinantys, – socialiniame tinkle „X“ sakė R. Garcia. – Ateinančiomis dienomis ir savaitėmis toliau klausysimės šių aukų.“
Teisingumo departamentas praėjusį mėnesį paskelbė G. Maxwell apklausos iššifruotą stenogramą ir garso įrašą. Per tą apklausą G. Maxwell sakė, kad D. Trumpas draugiškai elgėsi su J. Epsteinu, bet „niekada su niekuo nesielgė nederamai“.
G. Maxwell, kuri už pagalbą savo buvusiam partneriui J. Epsteinui – nepilnamečių mergaičių verbavimą – atlieka 20 metų įkalinimo bausmę, apklausė generalinio prokuroro pavaduotojas Toddas Blanche'as, buvęs asmeninis D. Trumpo advokatas.
63 metų G. Maxwell yra vienintelis buvęs J. Epsteino bendrininkas, nuteistas pagal kaltinimus, susijusius su jo veikla. Ji po minėtos apklausos buvo perkelta iš kalėjimo Floridoje į švelniausio režimo kalėjimą Teksase.
Naujausi komentarai