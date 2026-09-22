JAV, Danija ir Grenlandija JT pasirašė saugumo susitarimą

„Tai bus ilgalaikiai, fantastiški santykiai“, – per renginį Niujorke sakė D. Trumpas.
JAV vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams „nuolatinę kontrolę“ užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktyje jau seniai domina prezidentą.
„Pone prezidente, jūs buvote labai aiškus. Nenorite, kad priešininkai priartėtų per arti“, – prieš pasirašymą kalbėjo Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen).
„Visiškai sutinku, ir šiuo susitarimu jie to nepadarys“, – pridūrė ji, pabrėždama, kad priešininkams nebus leista perimti kontrolės ar įgyti reikšmingos įtakos šioje teritorijoje.
Grenlandijos premjeras Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas-Frederikas Nilsenas) pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
„Šis susitarimas rodo, kad suprantame savo atsakomybę ir atitinkamai elgiamės“, – pažymėjo jis.
Nuo pat sugrįžimo į prezidento postą 2025-ųjų sausį D. Trumpas ne kartą tvirtino, jog JAV dėl strateginių priežasčių privalo kontroliuoti Grenlandiją.
Tai sukėlė nerimą NATO sąjungininkei Danijai ir išprovokavo griežtą Aljanso pasipriešinimą.
Naujausi komentarai