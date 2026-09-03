JAV derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti „Patriot“ gaudomąsias raketas

Tačiau licencijų išdavimas šių oro gynybos sistemų gamybai nėra greitas sprendimas, nes tokioms gamykloms pastatyti prireiks ne vienų metų, teigė M. Rubio.
„Tai yra itin sudėtinga ginkluotė“, – sakė jis Briano Kilmeade'o (Brajeno Kilmido) radijo laidoje per „Fox News“.
Paklaustas, ar prieštarauja „Patriot“ licencijų suteikimui Ukrainai, M. Rubio atsakė: „Dabar dėl to deramasi. Tai gali pasiteisinti, bet tikrai neišspręs iššūkio trumpuoju periodu, į kurį jie atkreipia dėmesį.“
Liepą viešėdamas Vašingtone Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) aptaręs galimybę gauti licencijas gaminti „Patriot“ gaudomąsias raketas.
Tuomet D. Trumpas sakė, kad Jungtinės Valstijos turėtų būti „labai atsargios“ prieš suteikdamos leidimą Ukrainai.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija intensyvino oro smūgius viena kitai, todėl daugėja civilių aukų.
Apsauga nuo balistinių raketų, kurias ypač sunku perimti, yra tarp pagrindinių Kyjivo prioritetų.
„Visas pasaulis prašo daugiau oro erdvės gaudytuvų, – interviu sakė M. Rubio. – Tai tapo gynybos poreikiu numeris vienas planetoje, ne tik Ukrainai.“
„Tai tik prieinamumo klausimas, – teigė jis. – Ir, akivaizdu, turiu priminti žmonėms, kad Jungtinės Valstijos turi savų poreikių.“
„Mes turime savo gynybos poreikių, turime savo gynybos reikalavimų, – tęsė M. Rubio. – Prieš padėdami kitiems, turime užtikrinti, kad mūsų atsargos visada būtų pakankamos.“
Ginklų, šaudmenų ir gaudomųjų raketų tiekimo klausimas tapo ypač opus prasidėjus karui su Iranu.