JAV energetikos sekretorius lankosi Karakase

Venesuelos vyriausybės kontroliuojamas Nacionalinis Susirinkimas antradienį pritarė milijardiniam susitarimui, kuriuo Jungtinėms Valstijoms suteikiama maždaug penktadalio Venesuelos atsargų kontrolė.
Tačiau dėl šio sandorio kilo rimtų klausimų, nes Vašingtonas išlaiko precedento neturinčią Karakaso vyriausybės kontrolę po to, kai sausį nuvertė Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro.
Vėlyvą antradienį į Venesuelą atvyko JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas, o susitarimo pasirašymas numatytas trečiadienį.
Tikimasi, kad tą pačią dieną naftos milžinė „Chevron“ praneš apie didelę plėtrą Venesueloje.
Anksčiau D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose susitiko su naftos kompanijų vadovais, bandydamas suvaldyti degalų kainas, kurios kyla dėl jo karo Irane. Jo administracija tikisi, kad sandoris su Venesuela gali padėti šioje situacijoje.
„Mes išlaisviname Amerikos energetinį dominavimą!“ – po susitikimo savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Antradienį „YouTube“ paskelbtame interviu ispanų kalba valstybės sekretorius Marco Rubio JAV dirbančiam Venesuelos žurnalistui Sergio Novelli sakė, kad viena privati bendrovė bendradarbiauja su Jungtinėmis Valstijomis siekiant „normalizuoti Venesuelos ekonomiką“.
„Iš esmės tai yra susitarimas su JAV vyriausybe – konkrečiai su Gynybos departamentu, kuris turi specialią sąskaitą, leidžiančią perimti tam tikrą procentą šio turto“, – teigė M. Rubio.
„Dabar turime sistemą, pagal kurią ši bendrovė padidins gamybą. Su JAV parama ji galės pritraukti privačių investicijų, reikalingų šių telkinių gamybiniams pajėgumams plėtoti“, – sakė M. Rubio ir pridūrė, kad „didžioji dauguma“ iš 17 telkinių iki šiol buvo „Kinijos ir Rusijos rankose“.
JAV kontrolė
Karakase kai kurie opozicijos įstatymų leidėjai susilaikė balsuojant pakeliant rankas dėl pritarimo JAV sandoriui, teigdami, kad pirmiausia turėtų susipažinti su rašytinėmis sąlygomis.
„Mums reikia ir mes privalome žinoti, kas parašyta smulkiu šriftu“, – sakė opozicijos parlamentaras Luisas Emilio Rondonas.
Tačiau Nacionalinio Susirinkimo vadovas Jorge Rodriguezas pareiškė, kad iš sandorio gautos lėšos padės Venesuelos žmonėms.
„Kam naudinga ši nafta, jei ji lieka po žeme?“ – klausė J. Rodriguezas.
Venesuelos gynybos ministras Gustavo Gonzalezas Lopezas išreiškė kariuomenės paramą šiam susitarimui, apibūdindamas jį kaip „klestėjimą ir gerovę šaliai“.
„Politinio nesutarimo pavertimas ekonominio bendradarbiavimo susitarimu yra tiesiog sprendimas pasirinkti taiką; tai nėra pavaldumas“, – pareiškė jis.
Sandoris, suteikiantis JAV išskirtinę teisę naudotis 17 naftos telkinių, leis perimti objektus, kuriuos anksčiau valdė Rusijos ir Kinijos įmonės.
Vienas kontroversiškiausių aspektų yra Alejandro Betancourto, Venesuelos verslininko, siejamo su šešėliniais sandoriais valdant velionio Hugo Chavezo socialistinei administracijai, dalyvavimas.
A. Betancourtas vadovauja „North American Blue Energy Partners“ (NABEP) – antrai pagal dydį privačiai naftos bendrovei Venesueloje, kurios 35 proc. akcijų paketą pagal sandorį perima JAV vyriausybė.
Jis buvo kaltinamas dalyvavimu korupcijos schemoje Venesuelos valstybinėje naftos bendrovėje PDVSA.
Tačiau vienas JAV pareigūnas teigė, kad A. Betancourtas yra „patikrintas operatorius“, kartu pripažindamas, kad geopolitikoje kartais tenka bendradarbiauti su „netobulais“ asmenimis.
„Neskelbiu nieko šventuoju. Noriu pasakyti, kad tai yra asmuo, kuris praeityje buvo naudingas Jungtinių Valstijų vyriausybei“, – pridūrė pareigūnas.
Pagal susitarimą NABEP suteiks Vašingtonui teisę pirkti 20 proc. bendrovės išgaunamos naftos už savikainą, pranešė Baltieji rūmai.
JAV piliečiai privalo sudaryti bendrovės direktorių valdybos daugumą, o tai suteikia Vašingtonui faktinę kontrolę, be to, JAV vyriausybė turės veto teisę skiriant jos narius.
Pareigūnas teigė, kad JAV kontrolė užkirs kelią korupcijai nuskurdusioje Venesuelos naftos pramonėje ir neleis Karakasui didžiosios dalies savo išteklių atiduoti sąjungininkei Kubai.
N. Maduro vyriausybė ją naudojo kaip „asmeninę taupyklę“, sakė pareigūnas.
Pigesnė nafta yra prioritetas D. Trumpo administracijai prieš lapkritį vyksiančius svarbius JAV kadencijos vidurio rinkimus, per kuriuos jo Respublikonų partija gali prarasti Kongreso kontrolę.
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