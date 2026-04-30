JAV infliacijos rodiklis – didžiausias per trejus metus

Tai naujausias ženklas, kad karas su Iranu didina pragyvenimo išlaidas ir atitolina bet kokį potencialų FED palūkanų normų sumažinimą.
Kovą, palyginti su vasariu, minėtas rodiklis išaugo 0,7 proc., o per metus kainos padidėjo 3,5 proc., o tai yra didžiausias augimas per beveik trejus metus.
Neįskaitant svyruojančių maisto ir energijos kategorijų, bazinė infliacija kovo mėnesį, palyginti su vasariu, siekė 0,3 proc., o metinis rodiklis sudarė 3,2 proc., palyginti su 3 proc. vasarį.
Dėl kylančių degalų kainų infliacija dar labiau nutolo nuo FED tikslinės 2 proc. ribos. Kovo mėnesį benzino kainos JAV, palyginti su praėjusiu mėnesiu, šoktelėjo beveik 21 proc. Visgi FED paprastai daugiau dėmesio skiria bazinei infliacijai, o tai, kiek didesnės energijos kainos paveiks bazinę infliaciją, bus pagrindinis veiksnys, lemsiantis centrinio banko sprendimus dėl tolesnių veiksmų.
„Mes labai gerai žinome, kad žmonės visoje šalyje dabar susiduria su didesnėmis benzino kainomis“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė kadenciją baigiantis FED pirmininkas Jerome'as Powellas (Džeromas Pauelas). – Ir tai yra skaudu.“
Ketvirtadienio duomenys taip pat parodė, kad praėjusį mėnesį vartotojų išlaidos šoktelėjo 0,9 proc., o didžiąją dalį šio augimo lėmė staigus kainų šuolis. Tačiau tai taip pat rodo, kad amerikiečiai šiek tiek padidino išlaidas net ir atsižvelgdami į infliaciją, o tai yra vartotojų atsparumo ženklas.
Naujausi komentarai