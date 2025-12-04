JAV institutas pervadintas Trumpo garbei

„Šį rytą Valstybės departamentas pakeitė buvusio Taikos instituto pavadinimą, siekdamas pagerebti didžiausią derybininką mūsų šalies istorijoje. Sveiki atvykę į Donaldo J. Trumpo Taikos institutą. Geriausia – dar priešakyje“, – socialiniuose tinkluose rašė departamentas.
Įraše buvo įkelta USIP pastato nuotrauka, kurioje matyti pilnas D. Trumpo vardas, įrašytas virš ant sienos išgraviruoto organizacijos pavadinimo.
Vasarį D. Trumpas paskelbė vykdomąjį įsakymą, kuriuo buvo siekiama likviduoti USIP. JAV žiniasklaida pranešė, kad šios organizacijos pirmininką iš jos patalpų išvedė teisėsaugos institucijos, o administracija atleido beveik visus jos darbuotojus Vašingtone.
USIP buvo įsteigtas 1984 m. buvusio prezidento Ronaldo Reagano iniciatyva. Ši JAV Kongreso finansuojama organizacija yra nepriklausoma nepelno organizacija, kurios tikslas – užkirsti kelią tarptautiniams konfliktams ir juos spręsti.
Valdant buvusiems prezidentams, jis atliko ekspertų – mokslo bendruomenės atstovų, tyrėjų ir tarptautinių reikalų specialistų – darbo grupės funkcijas.
Ketvirtadienį D. Trumpas planuoja dalyvauti Kongo Demokratinės Respublikos prezidento Felikso Tshisekedi ir Ruandos prezidento Paulo Kagame taikos sutarties pasirašymo ceremonijoje.
D. Trumpas neslepia, kad save įsivaizduoja esant „taikdariu“ bei nori laimėti Nobelio taikos premiją.
