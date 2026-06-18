JAV ir Irano susitarimas: esminiai punktai

Nuolatinis karo veiksmų nutraukimas
JAV, Iranas ir jų atitinkami sąjungininkai „skelbia nedelsdami ir visam laikui nutraukiantys karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną“.
Šalys įsipareigoja „nepradėti jokio karo ar karinės operacijos viena prieš kitą, susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jos panaudojimo bei užtikrinti Libano teritorinį vientisumą ir suverenitetą“.
Galutinis susitarimas per 60 dienų
Iranas ir JAV įsipareigoja „derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau kaip per 60 dienų“, tačiau nurodoma, kad terminą galima pratęsti abipusiu sutarimu.
JAV blokados panaikinimas
JAV įsipareigojo nedelsdamos pradėti balandžio 13 dieną įvestos Irano uostų blokados nutraukimą ir užbaigti šį procesą per 30 dienų.
Taip pat JAV įsipareigoja „išvesti savo pajėgas iš Irano Islamo Respublikos kaimynystės per 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo“.
Hormuzo sąsiaurio atidarymas
Iranas dės visas pastangas, kad užtikrintų „nemokamą ir saugų komercinių laivų praplaukimą 60 dienų laikotarpiui iš Persijos įlankos į Omano įlanką ir atvirkščiai“, sakoma tekste. Nurodoma, kad „komercinių laivų eismas bus atnaujintas nedelsiant“, o visiškai bus atkurtas per 30 dienų, pašalinus minas iš Hormuzo sąsiaurio.
300 mlrd. dolerių planas
JAV ir regiono partnerės parengs „mažiausiai“ 300 mlrd. dolerių (apie 285 mlrd. eurų) vertės planą, skirtą Irano „rekonstrukcijai ir ekonominei plėtrai“.
Sankcijų atšaukimas
JAV įsipareigoja „nutraukti visų rūšių sankcijas“ Iranui ir, „įgyvendinus šį memorandumą, visiškai atlaisvinti Irano Islamo Respublikos įšaldytas ar apribotas lėšas bei turtą“.
JAV iždo departamentas nedelsdamas „išduos leidimus Irano neperdirbtos naftos, naftos produktų ir jų darinių eksportui bei visoms susijusioms paslaugoms, įskaitant bankines operacijas, draudimą ir transportavimą“, kol sankcijos bus visiškai atšauktos.
Branduolinė programa
Iranas patvirtina, kad „neįsigys ir nekurs branduolinių ginklų“.
Teherano turimo sodrinto urano likimas bus sprendžiamas „abipusiu sutarimu patvirtintu mechanizmu (...), taikant minimalų prisodrinimo mažinimo (Irane) metodą, prižiūrint (Tarptautinei atominės energijos agentūrai) TATENA“.
Iki galutinio susitarimo Iranas „išlaikys dabartinį savo branduolinės programos status quo“, o JAV „neįves jokių naujų sankcijų ir nesiųs papildomų pajėgų į regioną“.
Pasirašymas
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas, dalyvavęs tarpininkavimo procese, pranešė, kad memorandumą ketvirtadienį Islamabado laiku elektroniniu būdu pasirašė JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano lyderis Masoudas Pezeshkianas.
Pasak Sh. Sharifo, penktadienį Šveicarijoje vyks ceremonija, skirta „paminėti šį istorinį įvykį ir pradėti techninio lygio derybas“.
JT rezoliucija
Galutinis susitarimas bus patvirtintas įpareigojama Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucija.
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