JAV ir Taivanas sutarė dėl muitų mažinimo

Taivanas yra lustų – svarbaus komponento pasaulinėje ekonomikoje – gamybos milžinas, tačiau Jungtinės Valstijos nori, kad daugiau šių technologijų būtų gaminama jose.
Susitarimas „paskatins masinį Amerikos puslaidininkių sektoriaus sugrįžimą“, pareiškė JAV Prekybos departamentas.
Pagal susitarimą Vašingtonas sumažins muitus Taivano prekėms iki 15 proc. nuo 20 proc. „abipusių“ muitų, skirtų spręsti JAV prekybos deficitų ir nesąžininga laikomos praktikos problemas.
Taivano premjeras Cho Jung-tai (Čo Jungtajus) penktadienį pagyrė derybininkus už „puikiai atliktą darbą“ po ilgai trukusių derybų.
„Šie rezultatai pabrėžia, kad iki šiol pasiekta pažanga buvo sunkiai iškovota“, – sakė premjeras.
Taivano dominavimas lustų pramonėje jau seniai laikomas „silicio skydu“, saugančiu jį nuo Kinijos – kuri salą laiko savo suverenios teritorijos dalimi – invazijos ar blokados, ir paskata Jungtinėms Valstijoms jį ginti.
Tačiau Kinijos puolimo grėsmė pakurstė susirūpinimą dėl galimų pasaulinių tiekimo grandinių sutrikimų, didindama spaudimą gaminti daugiau lustų už Taivano ribų.
„Pagal dabartinius planus Taivanas vis tiek išliks svarbiausiu pasaulyje DI puslaidininkių gamintoju ne tik Taivano įmonėms, bet ir pasauliniu mastu“, – penktadienį žurnalistus tikino Taivano ekonomikos reikalų ministras Kung Ming-hsinas (Kung Mingsinas).
Jis prognozavo, kad pažangių lustų, naudojamų DI sistemose, gamybos pajėgumai 2030 metais tarp Taivano ir Jungtinių Valstijų pasiskirstys maždaug santykiu 85 ir 15, o 2036-aisiais – 80 ir 20.
Kinija vėliau pareiškė, kad „ryžtingai prieštarauja“ Vašingtono ir Taibėjaus pasirašytam susitarimui.
„Kinija nuosekliai ir ryžtingai prieštarauja bet kokiam susitarimui (...), pasirašytam tarp šalių, su kuriomis ji palaiko diplomatinius santykius, ir Kinijos Taivano regiono“, – sakė ministerijos atstovas Guo Jiakunas (Guo Dziakunas), ragindamas Vašingtoną laikytis „vienos Kinijos“ principo.
Kinija neatmeta galimybės panaudoti jėgą Taivano kontrolei perimti.
