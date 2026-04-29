JAV įstatymų leidėjai apklaus Pentagono vadovą

P. Hegsetho pasirodymas Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų komitete, skirtas prezidento Donaldo Trumpo 1,5 trln. dolerių (1,28 trln. eurų) gynybos biudžeto prašymui aptarti, vyks karui vis dar tęsiantis ir tebekeliant ekonominius padarinius visame pasaulyje.
Abiejų partijų įstatymų leidėjai anksčiau išreiškė nepasitenkinimą informacija, pateikta per slaptus instruktažus apie karą, todėl tikimasi audringo viešo posėdžio, kuriame taip pat turėtų liudyti aukščiausio rango JAV karininkas generolas Danas Caine'as.
„Galiausiai sekretorius Hegsethas šią savaitę atvyks į Atstovų Rūmų Ginkluotųjų pajėgų komitetą. Atėjo laikas atsakyti už šį sąmoningai pasirinktą karą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė komiteto narė demokratė Maggie Goodlander.
D. Trumpas ir jo administracija dar viešai nepateikė plano, kaip užbaigti karą, dėl kurio Iranas uždarė gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį; tai sukėlė staigų naftos kainų šuolį.
Vašingtonas atsakė Irano uostų blokada ir pirmą kartą per daugiau nei 20 metų Artimuosiuose Rytuose dislokavo tris lėktuvnešius.
„Klaidino visuomenę“
D. Trumpas neribotam laikui pratęsė tai, kas turėjo būti dviejų savaičių paliaubos, tačiau derybos kol kas nedavė jokių rezultatų.
Atstovų Rūmų demokratai anksčiau šį mėnesį pateikė šešis apkaltos straipsnius P. Hegsethui, kaltindami jį „sunkiais nusikaltimais ir nusižengimais“, įskaitant karo su Iranu pradėjimą be Kongreso pritarimo.
Daugiau nei dešimt demokratų praėjusią savaitę taip pat nusiuntė laišką P. Hegsethui, reikalaudami „oficialaus ir neatidėliotino tyrimo“ dėl šešių JAV karių žūties Kuveite kovo 1 dieną, teigdami, kad Pentagono vadovas nesugebėjo apsaugoti amerikiečių pajėgų, o vėliau „klaidino visuomenę dėl atakos aplinkybių“.
Iš viso per konfliktą žuvo 13 amerikiečių karių: šeši per Irano ataką Kuveite, vienas per kitą išpuolį Saudo Arabijoje ir šeši per lėktuvo katastrofą Irake, o dar 400 buvo sužeisti.
Be karo su Iranu, P. Hegsethas gali sulaukti klausimų apie nuolatinius aukšto rango Pentagono darbuotojų pasikeitimus nuo tada, kai D. Trumpas praėjusiais metais grįžo į pareigas.
Pentagonas praėjusią savaitę pranešė, kad karinių jūrų pajėgų sekretorius Johnas Phelanas „nedelsiant“ palieka pareigas; balandžio pradžioje savo ruožtu buvo atleistas aukščiausio rango JAV kariuomenės karininkas generolas Randy George'as.
Įstatymų leidėjai taip pat gali iškelti klausimą dėl P. Hegsetho konflikto su dirbtinio intelekto (DI) bendrove „Anthropic“, kuri atsisakė leisti naudoti savo DI modelius masiniam civilių sekimui arba visiškai autonominėms letalinėms karinėms operacijoms.
Naujausi komentarai