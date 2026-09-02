JAV iždas išleido vieno dolerio monetą su Trumpo atvaizdu

Monetos buvo iškaltos šiais metais minimų 250-ųjų Jungtinių Valstijų įkūrimo metinių proga.
25 vieno dolerio monetų ritinėlį buvo galima įsigyti už 61 JAV dolerį arba su 144 procentų antkainiu, o 100 monetų maišelį – už 154,50 dolerio.
Kai Iždo departamentas paskelbė apie šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę, ar bus grynai proginės, tačiau trečiadienį JAV monetų kalykla pranešė, kad monetos „taip pat išleistos į apyvartą“.
Sprendimas pavaizduoti D. Trumpo veidą ant monetos, turinčios piniginę vertę, prieštarauja federaliniam įstatymui, pagal kurį ant JAV pinigų negali būti pavaizduotas joks gyvas prezidentas.
Siekdamas per savo antrąją kadenciją pertvarkyti JAV institucijas, D. Trumpas įžūliai nepaisė ankstesnių precedentų ir teisinių iššūkių, be kita ko suteikdamas savo vardą Kenedžio meno centrui ir nugriaudamas rytinį Baltųjų rūmų fligelį, kad jame būtų įrengta nauja pokylių salė.
Vienoje naujosios monetos pusėje pavaizduotas D. Trumpo veidas, o šalia – užrašai „Liberty“ (Laisvė) ir „In God We Trust“ (Tikime Dievu). Taip pat ant monetos nurodytos datos 1776–2026, žyminčios 250-ąsias JAV nepriklausomybės metines.
Ant kitos monetos pusės iškaltas JAV prezidento herbo variantas, kuriame vaizduojamas erelis, laikantis strėles ir alyvmedžio šaką, o virš jo – skydas su užrašu „250“.
Tai naujausias D. Trumpo žingsnis siekiant, kad jo veidas ir vardas atsirastų ant JAV valiutos.
Gegužę iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad jo departamentas rengia planą išleisti naują 250 dolerių banknotą su D. Trumpo atvaizdu.
Jis pripažino, kad šiam žingsniui įgyvendinti Kongresas turėtų pakeisti įstatymą, draudžiantį ant banknotų vaizduoti gyvus asmenis.
JAV iždas į prašymą pakomentuoti, ar naujoji 1 dolerio moneta pažeidžia tą įstatymą, kol kas neatsakė.
Kovo mėnesį Iždo departamentas paskelbė, kad ant JAV banknotų netrukus bus pavaizduotas D. Trumpo parašas – tai būtų dar vienas precedento neturintis atvejis einančio pareigas JAV prezidento atveju.
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