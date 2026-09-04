 JAV iždo departamentas dėl įtariamų ryšių su Iranu įvedė sankcijas Turkijos bankui „Golden Global“

JAV iždo departamentas dėl įtariamų ryšių su Iranu įvedė sankcijas Turkijos bankui „Golden Global“

2026-09-04 20:55
BNS inf.

 Vašingtonui siekiant ekonomiškai izoliuoti Teheraną praėjus šešiems mėnesiams nuo karo pradžios, JAV iždo departamentas penktadienį paskelbė sankcijas vienam Turkijos bankui dėl jo įtariamų ryšių su Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC).

<span>JAV iždo departamentas dėl įtariamų ryšių su Iranu įvedė sankcijas Turkijos bankui „Golden Global“</span>
JAV iždo departamentas dėl įtariamų ryšių su Iranu įvedė sankcijas Turkijos bankui „Golden Global“ / Alamy nuotr.

Naujausios priemonės nukreiptos prieš „Golden Global Bank“ ir jo patronuojamąsias įmones, kurios, kaip teigia JAV iždas, „padėjo“ IRGC „įvykdyti operacijas, kurių vertė siekė dešimtis milijonų JAV dolerių“.

Be to, šios įmonės, kaip teigiama, suteikė Teheranui „svarbią prieigą prie korespondentinės bankininkystės paslaugų, leidžiančią jam perkelti savo lėšas tarptautiniu mastu“.

Šis žingsnis žengtas po to, kai Vašingtonas praėjusią savaitę ėmėsi veiksmų, siekdamas atkirsti vieno didelio Egipto banko operacijas Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) nuo JAV finansų sistemos.

„Finansų įstaigos ir toliau savo kailiu patiria, kad mes esame rimtai nusiteikę dėl operacijos „Ekonominis atstumtasis“, – pareiškime pabrėžė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas).

„Nors mes tikimės, kad sankcijų nebereikės taikyti jokiems kitiems bankams, tai galiausiai priklauso nuo to, kaip greitai tarptautinė bendruomenė atsitokės ir nustos remti žudikišką Irano režimą“, – pridūrė jis.

„Ekonomiškai uždusinti“ Teheraną žadantis S. Bessentas antradienį sakė, kad Vašingtonas greičiausiai paskelbs sankcijas vienam bankui šią savaitę ir dar vienam – kitą savaitę.

Iranas kariauja nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės Valstijos ir Izraelis pradėjo netikėtą bombardavimo kampaniją, kurios metu žuvo Irano aukščiausiasis lyderis.

S. Bessentas neseniai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos skelbia „ekonominę D dieną“ Iranui, ir įspėjo apie griežtas pasekmes šalims, kurios neprisijungs prie šios kampanijos.

Šiame straipsnyje:
JAV Iždo departamentas
Golden Global Bank
Iranas

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