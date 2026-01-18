JAV iždo sekretorius: europiečiai rodo silpnumą – JAV rodo galią

Jis davė interviu kanalui „NBC News“, kurio žurnalistė Kristen Welker paklausė, kuo JAV jėgos panaudojimas prieš Grenlandiją skirtųsi nuo 2014 m. Rusijos įvykdytos Ukrainos Krymo pusiasalio aneksijos.
„Manau, kad europiečiai supras, jog tai geriausia Grenlandijai, geriausia Europai ir geriausia Jungtinėms Valstijoms“, – atsakė jis.
Iždo sekretorius pridėjo, kad D. Trumpas tvirtai įsitikinęs, jog JAV negali sau leisti, kad jos saugumu rūpintųsi kiti.
„Leiskite man pasakyti, kas įvyks. Nebūtinai kitąmet ar po penkerių metų, tačiau ateityje ši kova dėl Arkties bus tikra. Mes laikytumėmės savo NATO garantijų ir jei Grenlandija būtų užpulta iš Rusijos ar iš kitur, mes būtume į tai įvelti“, – sakė jis.
Ateityje ši kova dėl Arkties bus tikra.
„Todėl geriau (prisijungti Grenlandiją – ELTA) dabar. Taika, kuri paremta jėga. (...) Mes esame stipriausia valstybė pasaulyje. Europiečiai rodo silpnumą, JAV rodo galią,“ – pareiškė S. Bessentas.
Paklaustas, ar JAV iš tiesų gali imtis karinių veiksmų, ar tai tėra derybų taktika, iždo sekretorius sakė apie tai nekalbėjęs su prezidentu.
„Vėlgi, manau, kad europiečiai supras, jog geriausia baigtis būtų, jeigu JAV išlaikytų ar įgytų Grenlandijos kontrolę,“ – aiškino jis.
ELTA primena, kad D. Trumpas grasina nuo vasario 1 d. didinti importo muitus Danijai, Norvegijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Nyderlandams ir Suomijai, nes jos prieštarauja JAV ketinimams perimti Grenlandijos kontrolę iš Danijos.
