JAV Kapitolijuje gedima Lindsey Grahamo

Vėliava apdengtą karstą su L. Grahamo palaikais kariškiai lėtai užnešė JAV Kapitolijaus laiptais, o tada įžengė į Rotondą. Iš paskos ėjo jo jaunesnioji sesuo Darline Graham, kuri buvo paskirta laikinai užimti jo kėdę Senate po jo staigios mirties anksčiau šį mėnesį. L. Grahamui buvo 71-eri.
Senatoriai iš abiejų partijų įėjo būdami už L. Grahamo kolegos Pietų Karolinos respublikono Timo Scotto, o JAV kariuomenės pučiamųjų kvintetas grojo „Amazing Grace“ ir „America the Beautiful“.
D. Trumpo ministrų kabineto nariai, Pietų Karolinos įstatymų leidėjai ir kiti svečiai taip pat susirinko dalyvauti ceremonijoje ir išklausyti duoklių L. Grahamo karinei tarnybai bei daugiau kaip trims Kongrese praleistiems dešimtmečiams.
Viceprezidentas J. D. Vance‘as gedėtojams sakė, kad L. Grahamas buvo malonus, draugiškas politikas, kuris patapšnodavo Senato kolegoms per petį ir turėjo aistrą pakviesti oponentus į „drąsias“ diskusijas.
„Lindsey Grahamas mylėjo žmones iš visų visuomenės sluoksnių“, – teigė J. D. Vance‘as, kuris ir pats dvejus metus dirbo Senate.
„Manau, iš dalies dėl to, kaip jis užaugo, nes jam ne viskas buvo paduota kaip ant lėkštutės, jis žavėjosi visais“, – kalbėjo viceprezidentas.
Tai buvo pirmoji iš dviejų didelių antradienį Vašingtone numatytų ceremonijų L. Grahamo, kuris mirė nuo komplikacijų, susijusių su širdies liga, atminimui.
D. Trumpas turėtų atiduoti pagarbą 14 val. (vietos, 21 val. Lietuvos laiku) Vašingtono nacionalinėje katedroje vyksiančiose laidotuvėse.
Dalyvauti, be kita ko, turėtų Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o tai atspindi L. Grahamo, kaip vieno iš garsiausiai pasisakiusių abiejų šalių gynėjų Vašingtone, vaidmenį.
Abu lyderiai suplanavo atskirus susitikimus su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose, rengiamus per vizitus, kurie sutapo su lemiamomis akimirkomis Irano ir Ukrainos karuose.
V. Zelenskis vėliau antradienį taip pat turėtų susitikti su senatoriais prieš preliminarų balsavimą dėl griežtesnių sankcijų Rusijai – teisės akto, kurį L. Grahamas propagavo daugiau kaip metus.
L. Grahamas Kongrese buvo vienas nuosekliausių ryžtingo JAV karinio vaidmens užsienyje šalininkų ir rėmė intervenciją prieš Iraną bei stiprią paramą Izraeliui ir Ukrainai.
D. Trumpas antradienio rytą pripažino šią reputaciją ir stočiai „Fox News“ pareiškė, kad L. Grahamas buvo „labai griežtas kariniu klausimu“.
„Lindsey mėgo karą“, – sakė D. Trumpas.
„Jie niekada nebuvo matęs karo, kuris jam nepatiktų“, – nurodė JAV prezidentas.
L. Grahamas iš pradžių dirbo Atstovų Rūmuose, o 2002 m. buvo išrinktas į Senatą. Jis tapo svarbiu balsu užsienio politikos ir kariniais klausimais.
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