JAV ketina nustatyti apribojimus Egipto bankui, siekdamos daryti spaudimą Iranui

Šios priemonės imamasi prieš antro pagal dydį Egipto banko „Banque Misr“ filialus JAE – bus blokuota jų bankinė prieiga prie JAV finansų įstaigų.
Praėjus pusmečiui nuo karo su Teheranu pradžios, JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) šią savaitę išdėstė Irano „ekonominio uždusinimo“ planus.
Iždo departamento sprendimas dėl apribojimų Egipto banko filialams JAE įsigalios tik po mėnesio trukmės viešųjų konsultacijų laikotarpio.
Pareiškime, apie kurį pirmasis pranešė britų verslo dienraštis „The Financial Times“, S. Bessentas pažymėjo, jog Vašingtonas yra „įspėjęs, kad Irano (režimo) įgalintojai nebegalės toliau naudotis prieiga prie JAV dolerio ir pasaulinės finansų sistemos“.
„Banque Misr UAE“ nusprendė tai sužinoti savo kailiu ir šiandien mes žengiame pirmąjį žingsnį, siekdami priversti jį atsakyti už nuolatinę ir akivaizdžią paramą Irano režimui“, – pridūrė jis.
Vasario pabaigoje JAV ir Izraelio suduoti pirmieji smūgiai Iranui išprovokavo Teherano atsaką – buvo užblokuota didžioji dalis eismo per Hormuzo sąsiaurį, o Artimieji Rytai nugrimzdo į karą.
Šis vandens kelias yra itin svarbus pasauliniam energijos išteklių tranzitui, todėl jo blokada pakurstė naftos kainų šuolį.
Pranešęs apie Jungtinių Valstijų skelbiamą „ekonominę D dieną“ Iranui, S. Bessentas įspėjo apie griežtas pasekmes šalims, kurios neprisijungs prie šios kampanijos.
JAV iždo sekretorius šią savaitę taip pat sakė, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) kreipiasi į pasaulio lyderius su prašymu nutraukti ryšius su Teheranu.
Penktadienį paviešintas sprendimas dėl Egipto banko filialų pabrėžia sunkumus, su kuriais susiduria D. Trumpo administracija, siekdama smogti didesniems taikiniams.
Pavyzdžiui, vienas iš svarbių Irano naftos pirkėjų yra Pekinas. Prieš karą Teheranas eksportuodavo milijonus barelių naftos per dieną, daugiausia į Kiniją.
Tačiau veiksmai, nukreipti prieš Kinijos institucijas, galėtų turėti įtakos pasaulio ekonomikai ir pabloginti Vašingtono ir Pekino santykius prieš rugsėjį numatomą Kinijos prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) vizitą į JAV sostinę.
Iždo departamentas penktadienį pranešė, kad taip pat įveda sankcijas Irano „Bank Melli“ Dubajaus filialo vadovui bei „Honkonge įsikūrusiai fiktyviai įmonei, kuri padėjo plauti lėšas sankcionuotai Irano valiutos keityklai“.
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