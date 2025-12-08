JAV Kongresas patvirtino gynybos įstatymą

Gynybos departamento biudžetas yra 8 mlrd. JAV dolerių didesnis už prezidento Donaldo Trumpo prašytus jam skirti 892,6 mlrd. JAV dolerių.
„Šių metų Nacionalinės gynybos įgaliojimų įstatymas padeda įgyvendinti prezidento Trumpo ir respublikonų „Taika per stiprybę“ darbotvarkę, įtvirtinant 15 prezidento Trumpo vykdomųjų įsakymų“, – sekmadienį pareiškime sakė Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas.
Susitarimas dėl NDAA teksto buvo galiausiai pasiektas po kelias savaites trukusių diskusijų.
Naujienų portalo „Fox News“ duomenimis, šiuo įstatymu taip pat numatoma toliau finansuoti JAV saugumo pagalbos iniciatyvą (USAI) 400 mln. JAV dolerių per metus 2026 ir 2027 finansiniais metais.
Kongresas taip pat reikalaus dažniau teikti ataskaitas apie sąjungininkių finansinius srautus į Ukrainą, kad būtų galima stebėti, kaip Europos partneriai remia Kyjivą.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“, abu JAV Kongreso rūmai vis dar turi atskirai patvirtinti įstatymo projektą dėl fiskalinių metų, kurie baigsis kitų metų rugsėjo mėn. pabaigoje.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio mėn. JAV Senatas patvirtino savo NDAA versiją 2026 (fiskaliniams) metams, kurioje numatyta padidinti JAV saugumo pagalbos iniciatyvai (USAI) skirtą finansavimą iki 500 mln. JAV dolerių.
Naujausi komentarai