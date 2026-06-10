JAV Kongrese dėl ryšių su Jeffrey Epsteinu apklausiamas Billas Gatesas

B. Gatesas, vienas turtingiausių pasaulio žmonių ir žinomas filantropas, turėjo stoti prieš Atstovų Rūmų Priežiūros komitetą protokoluojamai apklausai apie susikompromitavusį finansininką, kuris 2019 metais mirė Niujorko kalėjimo kameroje laukdamas teismo dėl kaltinimų prekyba nepilnametėmis merginomis.
Komitetas paprašė B. Gateso atvykti po to, kai Teisingumo departamento paskelbti dokumentai sukėlė naujų klausimų dėl jo ryšių su J. Epsteinu.
Prieš komitetą jau stojo ir keli kiti aukšto rango asmenys, įskaitant Billą ir Hillary Clintonus bei prekybos sekretorių Howardą Lutnicką.
B. Gateso atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė, kad milijardierius džiaugiasi galimybe stoti prieš komitetą ir pabrėžė, jog „niekada nematė J. Epsteino neteisėto elgesio ir jame nedalyvavo“.
J. Epsteino bylos dokumentuose yra 2013 metų elektroninio laiško juodraštis, kuriame finansininkas, regis, užsiminė padėjęs B. Gatesui susitvarkyti su nesantuokinių ryšių pasekmėmis, įskaitant antibiotikų paiešką po lytiniu keliu plintančios infekcijos.
„Kvaila“
B. Gatesas šį laišką pavadino klastote ir paneigė kaltinimus. Vasarį Australijos televizijai jis sakė, kad buvo „kvaila“ bendrauti su J. Epsteinu, tačiau teigė, jog šie santykiai neturėjo nieko bendra su finansininko nusikaltimais.
„Gailiuosi dėl kiekvienos su juo praleistos minutės ir atsiprašau, kad tai dariau (...) Faktiškai tiesa, kad buvau tik vakarienėse. Niekada nevykau į (jo) salą, niekada nesusitikau su jokiomis moterimis“, – sakė jis.
Vien tik žmogaus pavardės aptikimas su J. Epsteinu susijusiuose dokumentuose nėra nusikaltimo įrodymas.
B. Gatesas savo fondo darbuotojams pasakojo turėjęs romanų su dviem rusėmis, pranešė leidinys „The Wall Street Journal“, tačiau neigė leidęs laiką su J. Epsteino aukomis. Jis teigė, kad jo santykiai su J. Epsteinu prasidėjo 2011 metais, praėjus trejiems metams po to, kai J. Epsteinas Floridoje prisipažino kaltu dėl nepilnametės įtraukimo į prostituciją.
Pranešama, kad B. Gatesas pripažino, jog jo tuometinė žmona Melinda 2013 metais išreiškė susirūpinimą dėl J. Epsteino, tačiau jis tęsė ryšius dar bent metus.
Melinda, kuri su „Microsoft“ vienu iš įkūrėjų išsiskyrė 2021 metais, yra sakiusi, kad į likusius klausimus apie šiuos santykius turi atsakyti jos buvęs vyras ir kiti asmenys.
Atstovų Rūmų Priežiūros komitetas tiria J. Epsteino ir jo bendrininkės Ghislaine Maxwell veiklą, atlikdamas platų tyrimą dėl to, kaip vyriausybė nagrinėjo šią bylą ir ką ji paskelbė iš savo dokumentų.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris taip pat ne vienerius metus palaikė ryšius su J. Epsteinu, iš pradžių nepritarė dokumentų paviešinimui, o tai sukėlė kaltinimus slėpimu, kurie persekiojo jį pirmaisiais metais po sugrįžimo į postą.
Demokratai teigia ketinantys paklausti, ką B. Gatesas žinojo apie J. Epsteino nusikaltimus ir kokio pobūdžio buvo jų santykiai.
Apklausa nebus filmuojama, skirtingai nei kelios kitos, kurias paskelbė komitetas.
JAV žiniasklaida pranešė, kad B. Gatesas pasamdė buvusį Teisingumo departamento advokatą Johną Moraną, o jam pasirengti padėjo buvęs vyriausiasis Priežiūros komiteto tyrėjas Jake'as Greenbergas. Pasak etikos ekspertų, toks žingsnis kelia klausimų dėl įvaizdžio, tačiau nebūtinai pažeidžia taisykles.
(be temos)