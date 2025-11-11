JAV lėktuvnešis atvyko į Lotynų Amerikos regioną sustiprinti kovos su narkotikais operacijos pajėgų

JAV karinių jūrų pajėgų pietų vadavietė pareiškime nurodė, kad laivas „USS Gerald Ford“, kurį prieš beveik tris savaites buvo įsakyta dislokuoti regione siekiant padėti kovoti su narkotikų kontrabanda, įplaukė į vadavietės atsakomybės zoną, apimančią Lotynų Ameriką ir Karibų jūros regioną.
Didžiausias pasaulyje lėktuvnešis „padidins JAV gebėjimus aptikti, stebėti ir sutrukdyti neteisėtiems veikėjams ir veiklai, kuri kelia grėsmę Jungtinių Valstijų saugumui ir gerovei bei mūsų saugumui Vakarų pusrutulyje“, pareiškė Pentagono vyriausiasis atstovas spaudai Seanas Parnellas (Šonas Parnelas).
Prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija vykdo karinę kampaniją Karibų jūros regione ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, kur dislokavo karines jūrų ir oro pajėgas, kurios, jos teigimu, siekia pažaboti narkotikų kontrabandą.
Nuo rugsėjo pradžios Vašingtono pajėgos tarptautiniuose vandenyse smogė mažiausiai 20 laivų ir per šiuos smūgius, JAV duomenimis, žuvo mažiausiai 76 žmonės.
Tačiau Jungtinės Valstijos dar nepateikė įrodymų, kad šie laivai buvo naudojami narkotikų kontrabandai arba kėlė grėsmę šaliai.
JAV operacijos Karakase pakurstė baimę, kad galutinis JAV tikslas yra nuversti Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro (Nikolą Madurą).
Naujausi komentarai