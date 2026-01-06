JAV minimos penktosios Kapitolijaus šturmo metinės

Tądien pasaulis stebėjo, kaip valdžios centras grimzta į chaosą, o demokratija pakibo ant plauko.
Tačiau JAV nevyksta joks oficialus renginys, skirtas paminėti įvykius, kai minia patraukė Pensilvanijos prospektu, susirėmė su policija prie Kapitolijaus barikadų ir įsiveržė į vidų, privertę įstatymų leidėjus bėgti.
Respublikonai ir demokratai iki šiol nesusitaria dėl bendros šių įvykių, transliuotų visame pasaulyje, interpretacijos. O oficiali lenta, skirta Kapitolijų gynusiems policininkams pagerbti, taip ir nebuvo pakabinta.
Vietoje to D. Trumpas surengs susitikimą su Atstovų Rūmų respublikonais Kennedy centre, kuris praėjusį mėnesį buvo pervadintas į „Trumpo-Kennedy centrą“.
Tuo tarpu demokratai planuoja surengti posėdį su smurto liudininkais, o vėliau susirinks ant Kapitolijaus laiptų pagerbti šių įvykių atminimą.
Buvęs kraštutinių dešiniųjų grupuotės „Proud Boys“ lyderis Enrique Tarrio rengia eitynes nuo Baltųjų rūmų iki Kapitolijaus, pakartodamas 2021 metų sausio 6-osios maršrutą.
Eitynėmis siekiama pagerbti D. Trumpo šalininkę Ashli Babbitt ir kitus asmenis, žuvusius per Sausio 6-osios įvykius ar po jų.
„Prašau tų, kurie gali atvykti, tai padaryti“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė E. Tarrio.
2023-iaisiais E. Tarrio buvo nuteistas kalėti 22 metus už vaidmenį išpuolyje prieš JAV Kapitolijų. Tai buvo griežčiausia iki tol už Kapitolijaus šturmą paskirta bausmė.
Tačiau E. Tarrio buvo vienas iš daugiau nei 1,5 tūkst. kaltinamųjų, kuriems kaltinimai buvo panaikinti po to, kai pernai į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas suteikė jiems malonę.
„Tai bus PATRIOTINĖS ir taikios eitynės. Jei ketinate sukelti problemų, prašome likti namuose“, – rašė E. Tarrio.
Tačiau šiemet metines nustelbia JAV pajėgų savaitgalį Karakase surengta operacija, per kurią buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolasas Maduro ir jo žmona.
„Šie administracijos žmonės nori pamokslauti pasauliui apie demokratiją, nors namuose griauna teisinę valstybę, ir tai mums visiems bus priminta“, – metinių išvakarėse sakė Atstovų Rūmų demokratų lyderis Hakeemas Jeffriesas.
Komitetai
Demokratų vadovybė pareiškė, kad šaukia jau nebeveikiantį Sausio 6-osios komitetą, kad išklausytų policininkų, pareigūnų ir eilinių amerikiečių liudijimus apie Kapitolijaus šturmą.
Daugelis respublikonų atmeta naratyvą, kad D. Trumpas išprovokavo Sausio 6-osios išpuolį.
Respublikonų partijos atstovas Barry Loudermilkas, kurį Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas paskyrė vadovauti naujam komitetui, tiriančiam kitas Sausio 6-osios įvykių teorijas, antradienio posėdį pavadino „partizaniniais veiksmais“, skirtais pakenkti D. Trumpui ir jo sąjungininkams.
Respublikonai labiau sutelkė dėmesį į Kapitolijaus saugumo spragas. Gruodžio pradžioje buvo sulaikytas vyras, kuris, kaip įtariama, 2021-ųjų sausio 6-osios išvakarėse padėjo vamzdinių bombų netoli tiek Demokratų, tiek Respublikonų partijų būstinių.
„Kapitolijaus kompleksas šiandien nėra saugesnis nei Sausio 6 dieną“, – socialiniuose tinkluose B. Loudermilkas.
„Mano atrinktas pakomitetis ir toliau siekia skaidrumo ir atskaitomybės bei užtikrinti, kad Sausio 6 dieną padarytos saugumo klaidos ir po to vykęs šališkas tyrimas niekada nepasikartotų“, – pridūrė jis.
Kaltinimai D. Trumpui
Per Kapitolijaus šturmą žuvo penki žmonės, tarp jų – A. Babbitt ir vienas policijos pareigūnas.
Teisingumo departamentas buvo pateikęs D. Trumpui keturis kaltinimus dėl sąmokslo apgauti rinkėjus po to, kai jis prieš Sausio 6-osios incidentą be jokių įrodymų pareiškė, kad rinkimai buvo suklastoti.
Buvęs Teisingumo departamento specialusis prokuroras Jackas Smithas praėjusį mėnesį įstatymų leidėjams pareiškė, be D. Trumpo Kapitolijaus šturmas nebūtų įvykęs.
Visgi po D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus J. Smithas nutraukė bylą prieš jį, vadovaudamasis departamento gairėmis, draudžiančiomis patraukti baudžiamojon atsakomybėn pareigas einantį prezidentą.
Atstovų Rūmai paskelbė apkaltą D. Trumpui, tačiau Senatas jį išteisino, kai aukšto rango respublikonų senatoriai pareiškė, kad šį klausimą geriausia palikti teismams.
Prieš 2024-ųjų rinkimus Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad buvę prezidentai turi platų imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo.
Naujausi komentarai