JAV mirtinai pašautas Donaldo Trumpo bendražygis Charlie Kirkas: kas jis?

Kai įvyko incidentas, Ch. Kirkas buvo Jutos slėnio universitete. Nebuvo iš karto aišku, kokia jo būklė.
Vėliau paaiškėjo, kad šūvis buvo mirtinas. Tai patvirtino ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Vaizdo įrašuose matyti, kaip Ch. Kirkas kalbėjosi su studentu apie masines šaudynes ir translyčius asmenis.
„Ar žinote, kiek translyčių amerikiečių per pastaruosius dešimt metų dalyvavo masinėse šaudynėse?“ – buvo paklausta Ch. Kirko.
„Per daug“, – atsakė jis, miniai plojant.
„Ar žinote, kiek masinių šaudynių Amerikoje įvyko per pastaruosius dešimt metų? Įskaitant gaujų smurtą ar neįskaitant?“ – pridūrė Ch. Kirkas.
Po kelių sekundžių pasigirdo šūvis ir Ch. Kirkas krito nuo kėdės. Vyras buvo pašautas į kaklą.
Manoma, kad šaulys vieną kartą iššovė nuo netoliese esančio stogo, pranešė Jutos viešojo saugumo departamentas, kuris kartu su FTB vadovauja tyrimui. Teigiama, kad išpuolis buvo tikslinis.
D. Trumpas Ch. Kirko mirtį pavadino „niūria diena Amerikoje“ ir dėl politinio smurto kaltino „radikaliųjų kairiųjų“ retoriką.
Įtariamasis dar nenustatytas, šaulio paieška vis dar vyksta. Du anksčiau sulaikyti asmenys nebuvo susiję su šaudymu ir vėliau buvo paleisti.
Įtakingas balsas
31-erių Ch. Kirkas, ištikimas D. Trumpo bendražygis, buvo įtakingas jaunas balsas MAGA pasaulyje.
Ch. Kirko ir D. Trumpo santykiai sustiprėjo po D. Trumpo pergalės – sausį Ch. Kirkas dalyvavo D. Trumpo inauguracijoje Vašingtone ir tapo nuolatiniu Baltųjų rūmų lankytoju per abi JAV prezidento kadencijas.
Ch. Kirkas buvo žinomas dėl pasirodymų konservatyvioje žiniasklaidoje ir debatų prieštaringomis temomis.
Jis skleidė prieš translyčius nukreiptą ideologiją ir skepticizmą dėl Covid-19 pandemijos, taip pat viešai propagavo melagingą teiginį, kad 2020 m. rinkimai buvo „pavogti iš D. Trumpo“, rašo BBC.
Anot CNN, trečiadienį įvykęs Ch. Kirko pasirodymas buvo pirmasis iš „Amerikos sugrįžimo turo“, skirto universitetams visoje šalyje, kur jis kvietė dalyvius tiesiogiai su juo diskutuoti.
Politinis aktyvizmas
Pranešama, kad bendraklasių apibūdintas kaip „grubus“ ir „arogantiškas“, Ch. Kirkas konfliktavo su mokytojais, kuriuos kaltino „neomarksistiniu“ šališkumu, rašo „The Guardian“.
Būdamas 17-os jis parašė straipsnį „Breitbart News“, kuriame teigė, kad JAV vadovėliuose egzistuoja liberalų indoktrinacija. Straipsnis lėmė pirmąjį jo pasirodymą žiniasklaidoje „Fox Business“ kanale.
Ch. Kirkas trumpai lankė Harperio bendruomenės koledžą Ilinojaus valstijoje, tačiau po vieno semestro 2012 m. studijas metė, kad galėtų visą darbo dieną užsiimti politiniu aktyvizmu.
Tais pačiais metais, būdamas 18 metų, Ch. Kirkas tapo vienu iš ne pelno siekiančios organizacijos „Turning Point USA“ (TPUSA), siekiančios skleisti konservatyvias pažiūras tarp jaunimo, įkūrėjų.
Ch. Kirkas nuo 2020 m. vedė kasdien transliuojamą trijų valandų trukmės radijo laidą „The Charlie Kirk Show“, o 2024 m. balandį prisijungė prie „TikTok“, kur universitete vykusių konfrontacijų vaizdo įrašai rinko milijonus peržiūrų. Jis parašė keletą knygų, propaguojančių kraštutinių dešiniųjų ideologiją.
2021 m. Ch. Kirkas vedė Eriką Frantzve, verslininkę ir buvusią „Mis Arizona, JAV“. 2022 m. pora susilaukė dukros, o 2024 m. sūnaus.
„Mirtys nuo šaunamųjų ginklų yra kaina, kurią verta sumokėti“
Ch. Kirko žūtis vėl įžiebė karštas politines diskusijas dėl ginklų kontrolės – socialiniuose tinkluose ėmė plisti jo kontroversiškas pasisakymas 2023 m.
„Antroji pataisa nėra susijusi su medžiokle. Aš mėgstu medžioklę. Antroji pataisa net nėra susijusi su galimybe save apsaugoti. Tai svarbu. Antroji pataisa, neduok Dieve, yra tam, kad galėtumėte apsiginti nuo tironiškos vyriausybės“, – prieš keletą metų TPUSA renginyje dėstė Ch. Kirkas.
„Turime labai aiškiai pasakyti, kad šaunamųjų ginklų aukų skaičiaus niekada nebus lygus nuliui. To nebus“, – tada sakė jis.
„Niekada negyvensite visuomenėje, kurioje egzistuos ginkluoti piliečiai ir nebus nė vienos mirties nuo šaunamojo ginklo. Tai nesąmonė. Bet... manau, kad verta. Deja, manau, kad mirtys nuo šaunamųjų ginklų to vertos, kad galėtume priimti antrąją pataisą, kuri apsaugotų kitas Dievo duotas teises. Tai protingas sprendimas. Jis racionalus“, – teigė Ch. Kirkas.
