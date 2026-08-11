 JAV: naujas Izraelio ir Libano derybų ratas vyks Romoje rugsėjo mėnesį

JAV: naujas Izraelio ir Libano derybų ratas vyks Romoje rugsėjo mėnesį

2026-08-11 21:02
BNS inf.

Jungtinės Valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, antradienį pranešė Valstybės departamento pareigūnas.

<span>JAV: naujas Izraelio ir Libano derybų ratas vyks Romoje rugsėjo mėnesį</span>
JAV: naujas Izraelio ir Libano derybų ratas vyks Romoje rugsėjo mėnesį / Reuters nuotr.

„Politinės derybos bus atnaujintos Romoje rugsėjo pradžioje, o kol kas tęsis pokalbiai Beirute, Jeruzalėje ir Vašingtone“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Esame patenkinti šia kryptimi“, – pridūrė jis.

Jungtinės Valstijos remia Izraelio ir Libano derybas, kuriose siekiama užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies.

Birželį Izraelis ir Libanas suderino bendrąjį susitarimą, kuriame, be kita ko, numatomas kovotojų grupuotės „Hezbollah“ nusiginklavimas, laipsniškas Izraelio pajėgų pasitraukimas iš Libano pietų ir Libano kariuomenės dislokavimas šiame regione, pradedant nuo vadinamųjų bandomųjų zonų.

Praėjusią savaitę Romoje vykusios derybos buvo jau septintasis derybų ratas nuo tada, kai „Hezbollah“, remdama savo rėmėją Iraną, kovo mėnesį paleido raketų į Izraelį ir įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose.

Izraelis atsakė intensyviais oro smūgiais ir sausumos invazija ir dėl šių veiksmų, kaip teigia Libanas, žuvo daugiau nei 4 300 žmonių.

Antradienį kalbėjęs JAV pareigūnas pateikė naujausią informaciją apie paskutinį derybų ratą Romoje.

„Bendrasis susitarimas įgyvendinamas, pirmosios zonos jau veikia, o darbo grupės suderino savo formuluotes, žemėlapius ir procedūras“, – sakė pareigūnas.

„Hezbollah“ yra ne kartą atmetusi tiesiogines Izraelio ir Libano derybas ir atsisako atiduoti savo ginklus.

Nuo tada, kai Libanas ir Izraelis pasiekė bendrą susitarimą ir birželį buvo pasirašytas preliminarus JAV ir Irano susitarimas dėl karo Artimuosiuose Rytuose, smurto mastas Libane sumažėjo.

Tačiau Libanas ir toliau praneša apie Izraelio retkarčiais suduodamus smūgius ir apšaudymus, taip pat sprogimus ir griovimus pietiniuose kaimuose.

JAV pareigūnas teigė, kad per kitą techninių derybų ratą „Libanas pateiks išsamius veiksmų planus naujų rajonų saugumo užtikrinimui, kol bus tęsiamas susitarimo įgyvendinimas esamose zonose“.

Šiame straipsnyje:
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Libanas
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Dėl ko čia reikėtų derėtis? Suskiai žydai turi išsinešdinti ir su procentais atlyginti nuostolius, už žmones pagal europietiškas normas - milijonai už kiekvieną žuvusį ir dar už negimusius dėl žuvusio!
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