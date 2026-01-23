JAV neteiks užsienio pagalbos, susijusios su lyčių ideologija ir įvairove

JAV administracija ne kartą aiškiai išreiškė nepritarimą tam ką vadina lyčių ideologija.
Šis žingsnis pateikiamas kaip Valstybės departamento vadinamosios Meksiko politikos išplėtimas. Pagal šią politiką respublikonų administracijos nuo Ronaldo Reagano laikų draudžia JAV finansuoti nevyriausybines organizacijas, kurios vykdo abortus arba už juos pasisako.
Naujoji politika „apsaugos užsienio pagalbą nuo subsidijavimo ne tik abortams, kurie pasitelkiami kaip šeimos planavimo metodas, bet ir lyčių ideologijai (ir) diskriminacinei lygybės ideologijai/DEI (įvairovei, lygybei ir įtraukčiai)“, – teigė administracijos pareigūnas.
Pareigūnas, pagal protokolą kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad išplėtimas apims daugiau nei 30 mlrd. dolerių (25,5 mlrd. eurų) galimos užsienio pagalbos, palyginti su 8 mlrd. dolerių (6,8 mlrd. eurų) pagal dabartinę politiką.
Koks bus tikslus poveikis, dar paaiškės, nes D. Trumpo administracija jau smarkiai sumažino užsienio pagalbą bei uždarė JAV Tarptautinės plėtros agentūrą (USAID), kuri buvo didžiausia humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje.
D. Trumpas, per savo rinkimų kampaniją ir tapęs prezidentu, kritikavo translyčių asmenų teises, dažnai vadindavo juos žeminančiais žodžiais, primindamas buvusio prezidento Joe Bideno paramą translyčių bendruomenei.
D. Trumpo administracija siekia uždrausti translyčiams sportininkams dalyvauti moterų sporte, ypač viešosiose mokyklose ir aukštojo mokslo įstaigose, bei atšaukė J. Bideno sprendimą leisti išduot pasus su lyties žyma „X“.
D. Trumpas taip pat kritikavo įvairovės, lygybės ir įtraukties (DEI) politiką, sakydamas, kad ja diskriminuojami baltieji, ypač vyrai, kurie sudaro jo rinkėjų pagrindą.
J. Bidenas ir kiti demokratų prezidentai savo kadencijų metu atšaukdavo Meksiko politiką, kurią kritikai vadina „absoliutaus nutildymo“ taisykle, draudžiančia bet kokias diskusijas apie abortus.
