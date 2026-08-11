JAV nuo Trumpo antrosios kadencijos pradžios anuliavo per 175 tūkst. vizų

Valstybės departamentas Vašingtone pirmadienį nurodė, kad ši priemonė nukreipta prieš asmenis, kurie pažeidė vizų režimo reikalavimus, įvykdė nusikaltimus arba sukėlė grėsmę nacionaliniam saugumui. Departamento duomenimis, dažniausios priežastys buvo kūno sužalojimai, vairavimas išgėrus, vagystės ir su narkotikais susiję nusikaltimai, praneša agentūra „Reuters“.
Tarp kitų nurodytų nusikalstamų veikų buvo išžaginimai, žmonių grobimai ir vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos turėjimas. Be to, viena JAV ambasada Šiaurės Afrikoje panaikino daugiau nei 100 vizų vadinamiesiems „gimdymo turistams“. Šie keliauja į JAV, kad ten gimtų jų vaikai ir automatiškai įgytų JAV pilietybę.
Vizų anuliavimai yra griežto kurso prieš imigrantus, kurio D. Trumpas ėmėsi praėjusiais metais sugrįžęs į Baltuosius rūmus, dalis. Sausio mėnesį departamentas nurodė, kad panaikintų vizų skaičius viršijo 100 tūkst.
Pastaraisiais mėnesiais JAV deportavo beprecedentį migrantų skaičių, įskaitant turinčius galiojančias vizas. Be to, taikomi griežtesni reikalavimai vizų išdavimui, pavyzdžiui, sugriežtintas aktyvumo socialiniuose tinkluose tikrinimas.
Žmogaus teisių organizacijos kritikuoja tokius veiksmus. Jos tai laiko žodžio laisvės suvaržymu ir tiksliniu imigrantų sekimu.
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