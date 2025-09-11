JAV panaikino sankcijas Baltarusijos oro bendrovei „Belavia“

„Noriu čia visiškai oficialiai pareikšti, kad mes panaikinome sankcijas „Belavia“ atžvilgiu. Tai oficialu. Turėjau susitikimą su prezidentu [Donaldu] Trumpu, kuriame dalyvavo dar keliasdešimt žmonių. Šį sprendimą priėmė prezidentas, kuris pasakė: „Padarykite tai nedelsiant“. Dėl „Belavia“. Dabar šis sprendimas, kuris jau patvirtintas, priimtas visų atitinkamų ministerijų ir žinybų, kurios dalyvauja šiame darbe. Ir Valstybės departamentas, ir Prekybos ministerija, ir Finansų ministerija, ir kitos organizacijos, kurios dalyvauja šiame darbe. Šis sprendimas priimtas“, – pabrėžė J. Cole‘as.
Baltarusių opozicinis portalas „Charter97“ taip pat pranešė šią naujieną, pridurdamas, kad tai buvo padaryta mainais į 52 politinių kalinių paleidimą ir kad jie šiuo metu yra Lietuvoje.
Taip pat BELTA pranešė, kad, pasak J. Cole‘o, JAV nori grąžinti ambasadą į Minską ir galutinai normalizuoti santykius su Baltarusija.
