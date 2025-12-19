JAV panaikino sankcijas kai kurioms draudžiamas prekes Rusijai tiekiančioms įmonėms

Iš sankcijų sąrašo pašalintos bendrovės išvardytos oficialiame JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) pranešime. Sankcijos panaikintos Rusijos piliečiui Dmitrijui Bugajenkai ir Suomijos pilietei Jevgenijai Dremovai.
Anksčiau šiems juridiniams ir fiziniams asmenims buvo taikomos antrinės sankcijos už dalyvavimą reikšminguose sandoriuose, susijusiuose su Rusijos kariniu pramoniniu kompleksu, arba už Rusijos draudžiamos veiklos palengvinimą.
Pranešta, kad Iždo departamentas rengia naują sankcijų Rusijos energetikos sektoriui paketą, kad padidintų spaudimą Maskvai, jei Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas atmestų taikos susitarimą su Ukraina.
