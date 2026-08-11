 JAV pardavė konfiskuotus rusų tanklaivius į metalo laužą

JAV pardavė konfiskuotus rusų tanklaivius į metalo laužą

2026-08-11 15:41
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV vyriausybė pardavė į metalo laužą du į sankcijų sąrašus įtrauktus naftos tanklaivius, kurie priklausė Rusijos šešėliniam laivynui ir buvo konfiskuoti praėjus kelioms dienoms po Vašingtono surengto reido Venesueloje, pirmadienį pranešė leidinys „Lloyd‘s List“.

<span>JAV pardavė konfiskuotus rusų tanklaivius į metalo laužą</span>
JAV pardavė konfiskuotus rusų tanklaivius į metalo laužą / Scanpix nuotr.

Remiantis pranešimu, šiuos tanklaivius už neatskleistą sumą praėjusį mėnesį įsigijo Dubajuje įsikūrusi laivų perdirbimo įmonė „Global Marketing Systems“.

Pranešime nurodoma, kad parduoti laivai – tai „Era“, anksčiau vadinęsis „Marinera“ ir „Bella 1“, bei „Lileo“, kurio ankstesni pavadinimai – „Galileo“ ir „Veronica“. Šie tanklaiviai bus išardyti Indijos metalo laužo aikštelėse.

JAV pakrančių apsaugos tarnyba ir karinės specialiosios pajėgos su Rusijos vėliava plaukiojantį laivą „Era“ Islandijos pietuose esančiuose vandenyse sulaikė sausio mėnesį, o prieš tai jį keletą savaičių persekiojo po visą Atlanto vandenyną. Anksčiau šis laivas buvo prasmukęs pro JAV blokadą Karibų jūroje, kuria buvo siekiama sustabdyti naftos eksportą iš Venesuelos.

Anuomet Vašingtonas pareiškė, kad „Era“ buvo naudojamas gabenti iš Venesuelos ir Irano naftos krovinius, kuriems taikomos sankcijos.

Be to, sausio mėnesį JAV Karibų jūroje sulaikė su Rusijos vėliava plaukusį laivą, dabar žinomą „Lileo“ vardu. Šiam tanklaiviui buvo taikomos JAV Rusijai įvestos sankcijos.

JAV po karinės operacijos Venesueloje konfiskavo net 10 naftos tanklaivių. Į sankcijų sąrašus įtraukti laivai dažnai keičia pavadinimus, kad juos būtų sunkiau aptikti.

Šiame straipsnyje:
Rusijos šešėlinis laivynas
JAV sankcijos
konfiskuoti tanklaiviai

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