JAV pasiuntiniai su Vladimiru Putinu aptarė planus Ukrainai

Po daugiau nei tris valandas trukusio susitikimo sekmadienį jie išvyko į Kyjivą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) verslo partneris Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) lankėsi Maskvoje, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo.
Šią vasarą padėtis kare paaštrėjo, smarkiai išaugus civilių aukų skaičiui abiejose pusėse.
S. Witkoffas ir J. Kushneris šeštadienį susitiko su V. Putinu, kad „paskatintų prezidento Trumpo taikos darbotvarkę Rusijos ir Ukrainos kare“, naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis, ir tikisi ne mažiau produktyvių susitikimų rytoj Ukrainoje“, – sakoma jame.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas derybas pavadino „itin atviromis“ ir teigė, kad amerikiečiai „pateikė įvairių idėjų dėl galimų kelių link susitarimo“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Rusijos atstovai amerikiečiams pareiškė, kad Maskva yra „tikra“, jog gali pasiekti savo karinius tikslus ir užimti likusią Rytų Ukrainos dalį, pridūrė J. Ušakovas.
Tiek Rusija, tiek Ukraina pažadėjo tris dienas nepulti viena kitos sostinių, kad galėtų vykti šios derybos.
Tai buvo jau aštuntasis J. Kushnerio ir S. Witkoffo vizitas Maskvoje karo metu, tačiau Ukrainos sostinėje, kurią viso karo metu niokoja pražūtingi rusų smūgiai, jie lankysis pirmą kartą.
Rusijos naujienų agentūra TASS ankstų sekmadienį pranešė, kad S. Witkoffas ir J. Kushneris pakeliui į Kyjivą atvyko į Žešuvą Lenkijoje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad pasiuntinių laukia sekmadienį.
Ukrainos oro erdvė uždaryta nuo 2022 metų vasario, kai Maskva pradėjo karą, todėl atvykstantys lyderiai keliauja traukiniais.
V. Putinas padėkojo D. Trumpui
Prieš derybas transliuotuose komentaruose V. Putinas teigė, kad Rusija užtikrins pasiuntinių saugumą Kyjive – mieste, kuriam Maskva viso karo metu sudavė daugybę pražūtingų smūgių.
Mes turime idėją dėl taikos.
„Padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume derybų proceso ir tokių tarpininkų, kaip jūs, saugumą“, – S. Witkoffui ir J. Kushneriui sakė V. Putinas.
Kiek anksčiau šeštadienį V. Putinas padėkojo D. Trumpui už jo atkaklias pastangas užbaigti karą, nors tai ir nėra „paprasta“.
Kalbėdamas apie pasiuntinių kelionę į Kyjivą, jis teigė: „Nesvarbu, kas bus toliau, tokie kontaktai neabejotinai visada yra naudingi.“
D. Trumpas penktadienį teigė, kad jo pasiuntiniai veža „pasiūlymą“ dėl kovų nutraukimo.
„Mes turime idėją dėl taikos“, – sakė jis, nepateikdamas jokių detalių.
JAV pastangos kol kas neatnešė lūžio kare, o taikos iniciatyvos įstrigo iš dalies dėl Vašingtono karo su Iranu.
Rusija yra okupavusi dideles Rytų ir Pietų Ukrainos teritorijas, o V. Putinas tvirtina, kad Maskva ketina užimti ir likusią Rytų Ukrainos dalį.
Ribotos paliaubos
Vykstant deryboms, tiek Maskva, tiek Kyjivas įsipareigojo sustabdyti smūgius.
„Rusijos prezidentas, vyriausiasis vadas, yra davęs įsakymą nuo šiandien vidurnakčio tris dienas nevykdyti jokių smūgių Kyjivui“, – teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
V. Zelenskis teigė kalbėjęsis su JAV pasiuntiniais ir taip pat pažadėjo, kad Kyjivas nesuduos smūgių Maskvai.
„Nuo dabar ir iki šeštadienio pabaigos, taip pat sekmadienį ir pirmadienį Ukraina yra pasirengusi susilaikyti nuo smūgių Maskvai“, – sakė V. Zelenskis.
Šeštadienį V. Putinas teigė „pastebėjęs, kad Ukrainos pusė gerokai sumažino“ savo smūgius Rusijai ir Maskvai.
Tačiau Kyjivas pranešė, kad šeštadienį per rusų smūgius visoje šalyje žuvo 10 žmonių, įskaitant vaiką ir jo šeimos narius Charkivo srityje bei du žmones netoli Kyjivo.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą bandymu sužlugdyti JAV pasiuntinių vizitą naktinėmis atakomis prieš du Kyjivo oro uostus, taip pat prieš civilinius taikinius.