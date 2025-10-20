JAV pasiuntinys: po karo Izraelis turi rasti būdą padėti palestiniečiams

„Svarbiausia žinia, kurią dabar bandėme perduoti Izraelio vadovybei, yra ta, kad kadangi karas jau baigėsi, jei norite integruoti Izraelį į platesnius Artimuosius Rytus, turite rasti būdą padėti palestiniečiams klestėti ir veikti geriau“, – duodamas interviu „CBS News“, kuris buvo parodytas sekmadienį, sakė J. Kushneris.
Šis interviu buvo duotas prieš naujus Izraelio smūgius Gazos Ruože, kurie buvo suduoti po to, kai Izraelis apkaltino smogikų grupuotę „Hamas“ pažeidus paliaubas ir atakavus karius.
J. Kushneris, kuris taip pat yra JAV prezidento Donaldo Trumpo žentas, per pirmąją jo kadenciją valstybės vadovo poste padėjo sudaryti svarbius susitarimus – pagal juos kelių arabų šalių vyriausybės normalizavo santykius su Izraeliu.
Per interviu CBS jis tvirtino, kad padėtis išlieka „labai sudėtinga“, tačiau jis ieško „bendrų saugumo ir ekonominių galimybių“, jog būtų galima garantuoti, kad izraeliečiai ir palestiniečiai „galėtų taikiai sugyventi ir tai daryti ilgą laiką“.
Pirmadienį J. Kushneris kartu su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu grįžo į Izraelį, kad surengtų vizitą, kurio metu jie turėtų susitikti su Izraelio vyriausybės pareigūnais.
Kalbėdamas apie padėtį Gazos Ruože nuo paliaubų pradžios spalio 10 d., J. Kushneris nurodė, kad „Hamas“ šiuo metu daro būtent tai, ko būtų galima tikėtis iš teroristinės organizacijos, – jie bando atkurti ir susigrąžinti savo pozicijas“.
Tačiau jis argumentavo, kad jei atsiras „perspektyvi alternatyva“, „Hamas“ žlugs, o Gazos Ruožas ateityje nekels grėsmės Izraeliui“.
Paklaustas apie perspektyvą įkurti Palestinos valstybę, kurią dabar pripažįsta dauguma pasaulio vyriausybių, tačiau tarp jų nėra Izraelio ir Jungtinių Amerikos Valstijų, J. Kushneris pažymėjo, kad „spręsti dar per anksti“.
