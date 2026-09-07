 JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“

JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“

2026-09-07 17:56
BNS inf.

JAV derybininkas Steve'as Witkoffas pirmadienį palankiai įvertino savaitgalį Maskvoje ir Kyjive vykusias derybas ir užsiminė, kad gali būti suplanuotos naujos trišalės taikos derybos.

<span>JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“</span>
JAV pasiuntinys po vizitų Rusijoje ir Ukrainoje skelbia apie „reikšmingą pažangą“ / Scanpix nuotr.

„Buvo padaryta reikšminga pažanga, įskaitant postūmį planuojant papildomas trišales derybas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė specialusis pasiuntinys S. Witkoffas, kuris kartu su prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu atstovauja JAV pusei derybose.

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