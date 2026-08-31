JAV pasiuntinys viliasi įtinkinti Baltarusiją paleisti šimtus politinių kalinių

J. Coale'as teigė, kad jo diplomatinėmis pastangomis jau pavyko įtikinti Baltarusiją paleisti iki 800 politinių kalinių mainais į Vašingtono sankcijų Minskui sušvelninimą. Apie tai jis kalbėjo „Amerikos balso“ rusų kalbos tarnybai, kuri jo komentarus savo interneto svetainėje paskelbė savaitgalį.
„Po poros savaičių planuoju vėl vykti į Baltarusiją ir tikiuosi pasiekti, kad būtų paleista dar daugiau politinių kalinių. Manau, man pavyks“, – „Amerikos balsui“ sakė J. Coale'as.
Pasak jo, Vašingtonas sieks politinių kalinių išlaisvinimo rugsėjo viduryje.
„Mums pavyko pasiekti, kad būtų paleista 500 žmonių, o vėliau buvo paleista dar maždaug 200. Taigi tikrasis skaičius siekia apie 700–800 žmonių. Tikiuosi, kad netrukus šį skaičių pavyks padidinti iki tūkstančio“, – sakė J. Coale'as.
Tarp paleistųjų yra žymių Baltarusijos demokratinio judėjimo atstovų, įskaitant Nobelio premijos laureatą ir žmogaus teisių centro „Viasna“ vadovą Alesį Bialiackį, pagrindinio šalies nepriklausomo leidinio TUT.by (dabar „Zerkalo“) vyriausiąją redaktorę Maryną Zolatavą bei opozicijos lyderius Viktarą Babaryka ir Maryją Kalesnikavą, skelbia Vašingtone įsikūręs Nacionalinis demokratijos fondas.
79-erių J. Coale'ą JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai paskyrė vadovauti deryboms su Aliaksandru Lukašenka. Pasak „Reuters“, J. Coale'as santykius su buvusiu kolūkio vadovu mezgė ilgais pokalbiais, kurių metu jiedu gerdavo degtinę, o JAV pasiuntinys kartais nepastebimai išpildavo savo taurelės turinį ant grindų, kad išliktų blaivus.
ELTA primena, kad po 2020 m. visoje šalyje vykusių taikių demonstracijų, kurių dalyviai reikalavo gerbti žmonių valią laisvuose ir sąžininguose rinkimuose, didesnės valdžios atskaitomybės ir pagrindinių teisių, A. Lukašenkos režimas savavališkai sulaikė ir pakartotinai kalino tūkstančius žurnalistų, demokratijos aktyvistų ir opozicijos veikėjų.
Žmogaus teisių centro „Viasna“ duomenimis, nepaisant iki šiol paleistų žmonių, Baltarusijos režimas nelaisvėje tebelaiko daugiau kaip 1,1 tūkst. politinių kalinių.
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