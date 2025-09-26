JAV patvirtino raketų pardavimą Vokietijai

„Siūlomas pardavimas pagerins Vokietijos pajėgumus atremti dabartines ir būsimas grėsmes, suteikiant daugiau „oras-oras“ pajėgumų Vokietijos F-35 programai ir remiant Vokietijos ir bendrus NATO planavimo, mokymo bei operacinius poreikius“, – sakoma JAV Gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros (DSCA) pareiškime.
Pardavimas taip pat „padės įgyvendinti Jungtinių Valstijų užsienio politikos tikslus ir (įvykdyti) nacionalinio saugumo uždavinius gerinant NATO sąjungininkės, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje varomoji jėga, saugumą“, teigė DSCA.
Valstybės departamentas pritarė galimam raketų pardavimui Vokietijai, o DSCA pateikė reikiamą pranešimą JAV Kongresui, dar turinčiam patvirtinti sandorį.
JAV apie tai pranešė po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pažadėjo imtis „visų būtinų priemonių, kad užtikrintų veiksmingą atgrasymą nuo (...) Rusijos kariuomenės vykdomų oro erdvės pažeidimų ir kitų išpuolių“.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija pasiuntė naikintuvų ir dronų į NATO narių Lenkijos, Estijos ir Rumunijos oro erdvę, o po to įtartini dronai skraidė netoli Danijos ir Norvegijos oro uostų.
F. Merzo vyriausybė taip pat kaltina Maskvą dėl daugybės incidentų su dronais virš Vokietijos karinių ir pramoninių objektų.
