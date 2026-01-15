 JAV perėmė dar vieną tanklaivį

JAV perėmė dar vieną tanklaivį

2026-01-15 17:07
Marius Jakštas (ELTA)

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį Karibų jūroje perėmė dar vieną su Venesuela susijusį tanklaivį, naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė du JAV pareigūnai.

JAV perėmė dar vieną tanklaivį / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Su anonimiškumo sąlyga kalbėję pareigūnai „Reuters“ sakė, kad tanklaivis buvo perimtas Karibų jūroje, tačiau jo pavadinimo nenurodė.

Vėliau už Centrinę, Pietų Ameriką ir Karibų jūros regioną atsakinga JAV karinė vadavietė socialiniuose tinkluose paskelbė, kad tanklaivis vadinasi „Veronica“ ir pateikė keletą operacijos detalių bei vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip kariai nusileidžia ant laivo denio.

Vadavietės teigimu, jūrų pėstininkai ir jūreiviai šį tanklaivį sulaikė be incidentų, prieš aušrą surengtos operacijos metu.

„Iš Venesuelos bus išvežama tik ta nafta, kurios gabenimas tinkamai ir teisėtai koordinuojamas“, – teigiama pranešime.

Tai jau šeštasis per pastarąsias savaites JAV konfiskuotas tanklaivis.

Šiame straipsnyje:
JAV
Venesuela
perimtas tanklaivis
šešėlinis laivynas

bocman
tu tanklaiviu kurie veza nafta yra tukstanciai. Tai kol visus sugaudys tai simtas metu praeis, o per ta laika dar tiek pat pagamins.
0
0
