JAV, Pietų Korėja ir Japonija pradėjo bendras oro ir jūrų pajėgų pratybas

Tai naujausios bendros pratybos, kurias Šiaurės Korėja pasmerkė kaip „beatodairišką jėgos demonstravimą“.
Pratybos „Freedom Edge“ skirtos stiprinti šalių bendrus operacinius pajėgumus jūroje, ore ir kibernetinėje erdvėje ir yra būtinos siekiant atremti didėjančią Šiaurės Korėjos branduolinės ir balistinių raketų programos grėsmę, paskelbė Pietų Korėjos gynybos ministerija.
JAV kariuomenės Indijos ir Ramiojo vandenyno vadavietė pranešė, kad pratybose dalyvaus JAV jūrų pėstininkai ir oro pajėgos, vyks balistinių raketų ir oro gynybos pratybos, medicininė evakuacija ir jūrų operacijų mokymai, todėl tai bus „pažangiausia trišalio gynybos bendradarbiavimo demonstracija“.
Pratybos prie Pietų Korėjos Džedžu salos krantų vyks iki penktadienio.
Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno įtakingoji sesuo valstybinėje žiniasklaidoje pasmerkė bendras Pietų Korėjos, Jungtinių Valstijų ir Japonijos karines pratybas, sakydama, kad tai rodo šalių konfrontacinę poziciją Šiaurės Korėjos atžvilgiu.
„Beatodairiškas jų (sąjungininkų) jėgos demonstravimas realiuose veiksmuose netoli KLDR, kas yra netinkama vieta, neišvengiamai atneš jiems blogų rezultatų“, – sakė ji, pavartodama oficialaus Šiaurės Korėjos pavadinimo akronimą.
Ji taip pat kritikavo Jungtines Valstijas ir Pietų Korėją dėl jų naujausių „Iron Mace“ pratybų, kurių tikslas – ištirti būdus, kaip integruoti Vašingtono branduolinius ir Pietų Korėjos konvencinius pajėgumus, siekiant geriau pasiruošti branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos keliamoms grėsmėms.
JAV ir Pietų Korėjos kariuomenės nepatvirtino šių mokymų, kurie, kaip pranešama, sutapo su „Freedom Edge“ pratybomis, detalių.
Šiaurės Korėja anksčiau buvo surengusi savo karinių demonstracijų ar ginklų bandymų, reaguodama į bendras savo varžovų karines pratybas.
Kim Jong Uno vyriausybė ne kartą atmetė Seulo ir Vašingtono raginimus atnaujinti derybas, kuriomis siekiama nutraukti jo ginklų programas, toliau teikdama pirmenybę Rusijai kaip užsienio politikos, kuria siekiama plėsti ryšius su Jungtinėms Valstijoms konfrontuojančiomis šalimis, daliai.
Kim Jong Unas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios pasiuntė tūkstančius karių bei konteinerių su ginklais, įskaitant šaudmenis ir balistines raketas, kad padėtų paremti prezidento Vladimiro Putino karo veiksmus.
Kim Jong Unas anksčiau šį mėnesį taip pat lankėsi Kinijoje, kur kartu su kinų prezidentu Xi Jinpingu ir V. Putinu dalyvavo didžiuliame kariniame parade, taip žengdamas dar vieną žingsnį, kuriuo siekiama sustiprinti savo diplomatinę įtaką.
