JAV pigių skrydžių bendrovė „Spirit“ nutraukia veiklą

Sunkumų patirianti oro linijų bendrovė, kuri siekė išbristi iš antrojo bankroto per metus, paskelbė nutraukianti veiklą po to, kai žlugo galimas Baltųjų rūmų gelbėjimo planas.
„Spirit“ patronuojančioji bendrovė „Spirit Aviation Holdings“ savo pranešime spaudai nurodė, kad „pradėjo tvarkingą veiklos nutraukimą, kuris įsigalioja nedelsiant“.
„Visi „Spirit“ skrydžiai atšaukti, o „Spirit“ svečiai neturėtų vykti į oro uostą“, – teigė bendrovė.
JAV transporto sekretorius Seanas Duffy (Šonas Dafis) skubėjo ginti Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos poziciją, nes gelbėjimo planas, kuris, kaip teigta, buvo rengiamas, taip ir nebuvo įgyvendintas.
„Prezidentas kaip šuo su kaulu bandė sugalvoti būdą, kaip išlaikyti „Spirit“ paviršiuje“, – rytinėje spaudos konferencijoje Niuarko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste Naujajame Džersyje sakė S. Duffy.
„Galiausiai tai buvo kreditorių klausimas. Vėlgi, jie turi galutinį žodį, ar nori sudaryti sandorį su vyriausybe, – sakė jis. – Tačiau ir iš vyriausybės perspektyvos, mes dažnai neturime pusės milijardo dolerių atsarginėje sąskaitoje, kuriuos galėtume skirti oro linijų bendrovės gelbėjimui.“
„Spirit“, kuri pradėjo veiklą daugiau nei prieš 30 metų su savo pigiais pasiūlymais be papildomų paslaugų, kurie darė spaudimą didesnėms oro linijoms, pernai gruodį buvo devinta pagal dydį JAV oro linijų bendrovė pagal keleivių skaičių, rodo Transporto departamento duomenys.
Bendrovės interneto svetainėje buvo rodomas pranešimas, kuriame pranešama, kad „klientų aptarnavimas nebeprieinamas“. Oro bendrovė teigė, kad grąžins pinigus už įsigytus skrydžius.
Lėktuvų degalų kainos išaugo daugiau nei dvigubai nuo vasario, kai prasidėjo konfliktas su Iranu, todėl didžiosios JAV oro linijų bendrovės sumažino savo pelno prognozes, apribojo pajėgumų augimo planus arba padarė abu šiuos dalykus.
„Spirit“ prezidentas ir generalinis direktorius Dave'as Davisas (Deivas Deivisas) teigė, kad bendrovė kovą „pasiekė susitarimą su mūsų obligacijų savininkais dėl restruktūrizavimo plano, kuris būtų leidęs mums iškilti kaip perspektyviam verslui“.
„Tačiau staigus ir nuolatinis degalų kainų kilimas pastarosiomis savaitėmis galiausiai nepaliko mums kitos išeities, kaip tik siekti tvarkingo bendrovės veiklos nutraukimo“, – pranešime spaudai sakė D. Davisas.
„Verslo palaikymui reikėjo šimtų milijonų papildomų dolerių likvidumo, kurio „Spirit“ tiesiog neturi ir negalėjo gauti. Tai be galo nuvilia ir nėra tas rezultatas, kurio bet kuris iš mūsų norėjo“, – pridūrė jis.
„Galutinis pasiūlymas“
Prezidentas D. Trumpas, kuris svarstė galimybę suorganizuoti pagalbos paketą, kurio vertė, kaip pranešama, siekė 500 mln. dolerių, kad išgelbėtų lėšų stokojančią oro linijų bendrovę, penktadienį sakė, kad „Spirit“ buvo pateiktas „galutinis pasiūlymas“ dėl gelbėjimo.
Derybos žlugo po to, kai kai kurie obligacijų savininkai atmetė planą, pranešė „The Wall Street Journal“ ir kitos JAV žiniasklaidos priemonės, remdamosi šaltiniais, artimais diskusijoms.
D. Trumpo administracijos pareigūnai taip pat kritikavo pirmtako Joe Bideno (Džo Baideno) administraciją, kuri blokavo „JetBlue Airways“ siūlomą 3,8 mlrd. dolerių vertės bendrovės perėmimą, teigdama, kad tai pakenktų vartotojams.
Savo pareiškime „Spirit“ teigė, kad buvo dedamos „didžiulės ir visapusiškos pastangos restruktūrizuoti verslą“, tačiau dėl papildomo finansavimo trūkumo „Spirit“ „neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik pradėti šį veiklos nutraukimą“.
Tuo metu „American Airlines“ šeštadienį pranešė, kad palaiko ryšį su JAV institucijomis dėl „žingsnių, kurių imamės, kad padėtume sušvelninti poveikį bendruomenėms, kurias aptarnauja „Spirit“, ir keliaujančiai visuomenei“.
„American“ teigė, kad siūlo „gelbėjimo tarifus“ „Spirit“ maršrutuose.
„United Airlines“ taip pat pranešė, kad teikia „ribotos kainos bilietus į vieną pusę iš daugumos miestų, į kuriuos skraidė „Spirit“.
Skrydžių palydovų asociacija, profsąjunga, atstovaujanti apie 5 tūkst. „Spirit“ darbuotojų, teigė, kad palaiko ryšį su kitomis oro linijomis dėl paramos „Spirit“ darbuotojams.
„Kiekvienam operacijoje dalyvaujančiam skrydžių palydovui bus suteiktas viešbutis ir (arba) skrydis grįžti namo“, – pridūrė profsąjunga, pavadindama tai „sunkiausia naujiena mūsų gyvenime“.
„Spirit“, pradėjusi veiklą 1992 metais, buvo žinoma dėl savo geltonos spalvos lėktuvų ir 2024 metais turėjo kiek daugiau nei 11 tūkst. darbuotojų.
