JAV pirminiai rinkimai suteiks progą dar kartą išbandyti kairiųjų iškilimą demokratų gretose

Demokratų rinkėjai antradienį eina prie balsadėžių keliose JAV valstijose – tai dar vienas išbandymas, ar partijos gretoms priklausantys prieš valdžios aparatą nusiteikę kairieji gali pratęsti pergalių pirminiuose rinkimuose seriją ir į ją įtraukti kovas, kurios gali padėti nuspręsti, kam lapkričio mėnesį atiteks Kongreso kontrolė.
Bene svarbiausia kova vyksta Minesotoje, kur kairioji gubernatorė Peggy Flanagan stoja į akistatą su nuosaikių pažiūrų kongresmene Angie Craig dėl to, kas taps demokratų kandidatu, pakeisiančiu į pensiją išeinančią senatorę Tiną Smith.
P. Flanagan turi T. Smith ir žinomų kairiųjų senatorių, įskaitant Bernie Sandersą ir Elizabeth Warren, palaikymą, o A. Craig remia demokratai, tvirtinantys, kad dėl savo ankstesnių pergalių konkurencinguose rinkimuose ji būtų saugesnis pasirinkimas visuotiniame balsavime.
„Interesų grupės mano, kad gali nusipirkti šią Senato kėdę. Jos tam skyrė 20 mln. dolerių“, – prieš rinkimų apylinkių atidarymą tinkle „X“ parašė P. Flanagan.
„Bet aš mačiau, ką Minesotos gyventojai gali padaryti, kai kartu susiburiame. Taigi, kai reikia rinktis tarp daugumos ir pinigų, aš „statau“ už mus“, – pažymėjo ji.
Jų akistata atspindi platesnį ginčą partijos viduje dėl to, kaip agresyviai reikėtų sukti į kairę, nes demokratai bando pasinaudoti silpnais prezidento Donaldo Trumpo reitingais ir susigrąžinti Kongreso kontrolę.
Imigracijos kontrolė tapo ypač kontroversišku klausimu Minesotoje, kai ši valstija atsidūrė D. Trumpo vykdomo susidorojimo epicentre.
P. Flanagan užsipuolė A. Craig dėl jos paramos vadinamajam Laken Riley įstatymui – respublikonų remiamai imigracijos priemonei, o A. Craig akcentavo išrenkamumą ir vėliau pareiškė apgailestavimą dėl savo balso.
Rinkimai vyksta po to, kai praėjusią savaitę Abdulas El Sayedas Mičigano demokratų Senato pirminiuose rinkimuose nedidele persvara iškovojo pergalę prieš valstybės aparato remtą Haley Stevens, kuri suteikė energijos progresyviesiems, tačiau taip pat atskleidė, kokios nepatikimos gali būti apklausos rinkimuose, kuriuose fiksuojamas mažas rinkėjų aktyvumas.
Respublikonų lojalumas
Viskonsinas taip pat suteikia progą rimtai išbandyti kairiuosius, bet ne Kongreso, o gubernatoriaus rinkimuose.
Demokratė socialistė Francesca Hong yra plačiai laikoma favorite tapti partijos kandidate į gubernatoriaus postą, nors valstybės aparatą palaikantys demokratai ir netgi kai kurie kairieji nerimauja, ar ji lapkričio mėnesį galėtų švęsti pergalę šioje itin susiskaldžiusioje valstijoje.
Milvokio apygardos pareigūnas Davidas Crowley tapo pagrindine nuosaikiųjų alternatyva, o B. Sandersas ir kairiųjų žvaigždė kongresmenė Alexandria Ocasio-Cortez, kurie paprastai entuziastingai palaiko maištininkus, į šiuos rinkimus pastebimai neįsitraukė.
Nepaisant visko, F. Hong kandidatūra tapo to paties kairiųjų spaudimo, kuris jau padėjo nuversti įsitvirtinusius demokratus Niujorke, Kolorade ir Mičigane, simboliu.
Respublikonai entuziastingai pasinaudojo tomis pergalėmis, o D. Trumpas vis dažniau vaizduoja lapkritį vyksiančius rinkimus kaip pasirinkimą tarp respublikonų „sveiko proto“ ir socializmo arba komunistinio ekstremizmo.
Tuo metu respublikonų laukia nuosavas lojalumo partijai išbandymas Pietų Karolinoje.
Senatorė Darline Graham, kuri buvo paskirta po savo brolio Lindsey Grahamo mirties, siekia tapti respublikonų kandidate visai kadencijai, o ją palaiko D. Trumpas.
Jos laukia daug konkurentų, įskaitant kongresmenus Ralphą Normaną ir Russellą Fry bei buvusį gubernatorių Marką Sanfordą. Manoma, kad vėliau šį mėnesį tikėtinas antrasis turas, jei nė vienam kandidatui nepavyks surinkti 50 proc. balsų.
D. Trumpas pirmadienį surengė telefoninį mitingą už D. Graham, pavadindamas ją „tobulu žmogumi“ tęsti savo brolio palikimą, tačiau varžovai kritikuoja jos politinės patirties stoką ir teigia, kad ji savo postą paveldėjo, o ne užsitarnavo.
„Žiūrėkite, Jungtinių Valstijų Senatas nėra vieta, kurioje galima mokytis dirbant“, – praėjusią savaitę pirminių rinkimų debatuose sakė R. Fry.
Pietų Karolinos kėdė saugiai priklauso respublikonams, todėl jos svarba Kongreso kontrolei yra ribota.
Naujausi komentarai