JAV pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) praėjusį mėnesį informavo NATO kolegas apie Vašingtono planus atlikti tokią analizę.
„Kaip tuomet nurodė sekretorius (P. Hegsethas), tai bus reali peržiūra, skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisiimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridge'as Colby (Elbridžas Kolbis).
„Šios peržiūros rezultatas bus spartesnis NATO perėjimas prie stipresnio, teisingesnio ir tvaresnio aljanso“, – pridūrė E. Colby.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ne kartą kritikavo Europos sąjungininkes dėl jų reakcijos į jo karą Irane, įskaitant atsisakymą leisti JAV pajėgoms naudotis jų bazėmis konflikto pradžioje.
P. Hegsethas taip pat pagrasino sumažinti Vašingtono išlaidas NATO, jei sąjungininkės nepasieks gynybos finansavimo tikslų.
Vašingtonas aiškiai išdėstė Europai, kad nori, jog NATO sąjungininkės žemyne perimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą, JAV dėmesiui krypstant į Kiniją.
Vykdydamas šį procesą, Pentagonas jau informavo sąjungininkes, kad mažina visame pasaulyje turimų pajėgumų, kuriuos skiria NATO operacijoms, skaičių.
Naujausi komentarai