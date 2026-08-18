JAV prasideda istorinis „Meta“ teismo procesas

Valstijų koalicijai atstovaus keturios atrinktos valstijos. Jų advokatai teigia, kad „Meta“ sąmoningai padarė „Facebook“ ir „Instagram“ socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus.
Pastarosiomis dienomis „Meta“ bandė užkirsti kelią buvusiam „Meta“ darbuotojui ir ekspertui liudytojui Arturo Bejarui duoti parodymus. Tačiau federalinė teisėja Yvonne Gonzalez Rogers atmetė bendrovės prašymą ir tai apibūdino „paskutinės vilties“ pastangą „pašalinti stiprų liudytoją“ iš ieškovų pusės.
A. Bejaras anksčiau jau liudijo prieš bendrovę, įskaitant Naujosios Meksikos teismo procesą, kurį „Meta“ pralaimėjo.
Remiantis teismo dokumentais, manoma, kad Kalifornijos, Kolorado, Kentukio ir Naujojo Džersio valstijų advokatai klaus A. Bejaro apie „Meta“ praktiką saugumo ir augimo srityse bei apie tai, ar bendrovė viešai neteisingai pateikė tai, ką žinojo.
Pirmadienį pateiktame naujame prašyme „Meta“ paprašė teisėjos apriboti kito potencialaus eksperto liudytojo Colino Gray parodymų apimtį. Valstijos ketina jo klausinėti apie „tamsius modelius“ – funkcijas, sukurtas siekiant manipuliuoti vartotojais, kad jie priimtų bendrovei palankius sprendimus.
Tarp žymiausių liudytojų, kurie, kaip tikimasi, duos parodymus, bus ir „Meta“ įkūrėjas ir vadovas Markas Zuckerbergas.
„Meta“ „kategoriškai nesutinka“ su teismo procese pateiktais kaltinimais, AFP pranešė bendrovės atstovas.
Praėjusios savaitės posėdyje valstijų atstovas pareiškė, kad jos siekia gauti apie 200 mlrd. JAV dolerių išmoką, o ne baudas, viršijančias 1 trln. JAV dolerių, kaip „Meta“ teigė teismo dokumentuose.
Be finansinių baudų, valstijos reikalauja pakeisti „Meta“ programas.
Praėjusią savaitę buvo atrinkti aštuoni žmonės, kurie dalyvaus patariamojoje prisiekusiųjų kolegijoje, tačiau galutinį sprendimą byloje priims teisėja. Numatoma, kad teismas truks šešias savaites, o nuosprendis turėtų būti paskelbtas iki spalio pradžios.
Nors tai nėra pirmasis ieškinys, kuriuo siekiama patraukti socialinių tinklų bendrovę atsakomybėn už psichinės sveikatos ir saugumo problemas, jis gali tapti vienu iš reikšmingiausių. Ši byla gali būti „Meta“ „platesnės atsakomybės pradžia“, agentūrai AFP sakė teisės profesorė ir Stanfordo universiteto prodekanė Nora Freeman Engstrom.
„Didžiausia problema čia yra reputacijos pažeidimas“ ir priverstinis didelių pokyčių įgyvendinimas, AFP sakė Berklio teisės ir technologijų centro Gyvybės mokslų teisės ir politikos centro direktorius Vincentas Joralemonas.
Ekspertai mato paralelių su prieš tris dešimtmečius pasiektu susitarimu tarp dešimčių JAV valstijų ir tabako kompanijų.
„Tai tikrai primena tabako pramonės atvejį dešimtajame dešimtmetyje“, – sakė V. Joralemonas.
Anuomet dešimtys JAV valstijų padavė į teismą keturias didžiausias tabako bendroves už jų produktų žalingo poveikio sveikatai sumenkinimą ir 1998 metais pasiekė istorinį taikos susitarimą, kuris numatė baudas ir produktų rinkodaros pakeitimus. Skaičiuojama, kad nuo to laiko tos tabako bendrovės sumokėjo daugiau nei 176 mlrd. JAV dolerių.
Pagal taikos sutartį jos ir toliau kasmet mokės 9 mlrd. JAV dolerių.
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