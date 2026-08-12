JAV prasideda „Meta“ byla, primenanti istorinius tabako pramonės teismus

2023 m. valstijų koalicija pareiškė ieškinį „Meta“ kaltinant ją priklausomybę sukeliančių funkcijų kūrimu vaikams jos programėlėse; atstovauti ieškiniams buvo atrinktos keturios valstijos: Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis.
Šių valstijų aukščiausio lygio prokurorai dabar siekia federaliniame teisme įrodyti, kad „Meta“ sąmoningai padarė „Facebook“ ir „Instagram“ tinklus sukeliančius priklausomybę vaikams.
„Meta“ „kategoriškai nesutinka su šiais kaltinimais“ ir yra „įsitikinusi, kad įrodymai paliudys mūsų ilgalaikį įsipareigojimą remti jaunimą“, – AFP sakė įmonės atstovas, pridurdamas, kad įmonė „klausėsi tėvų, bendradarbiavo su ekspertais ir teisėsaugos institucijomis“.
Nors tai nėra pirmasis ieškinys, kuriuo siekiama priversti socialinių tinklų bendrovę prisiimti atsakomybę už jos daromą poveikį psichinei sveikatai ir saugumui, jis gali tapti vienu iš reikšmingiausių.
„Tai tikrai primena tabako bylą dešimtajame dešimtmetyje“, – AFP sakė Berklio gyvybės mokslų teisės ir politikos centro direktorius Vincentas Joralemonas.
Nors šios bylos dėl socialinių tinklų daromos žalos sukasi apie technologijų ir priklausomybės sąryšį, teisinis argumentas šioje byloje prieš „Meta“ sutelktas į jos verslo praktiką, lygiai taip pat, kaip maždaug prieš tris dešimtmečius, kai federalinė vyriausybė padavė į teismą tabako bendroves, teigė V. Joralemonas.
Iki 1990 m. dešimtmečius trukę tyrimai parodė, kad tabako vartojimas sukelia sveikatos problemų, pavyzdžiui, vėžį, o galiausiai papildomi tyrimai atskleidė, kaip pramonė sąmoningai menkino ir netgi slėpė savo produktų žalingą poveikį.
„Paauglių apsauga“
Dešimtys JAV valstijų padavė į teismą keturias didžiausias tabako bendroves ir iki 1998 m. pasiekė istorinę taikos sutartį, kurioje buvo numatytos finansinės baudos bei reikalavimai pakeisti produktų rinkodarą, ypač skirtą vaikams, kuriuos pramonė viliojo reklamomis su animaciniais personažais, iš kurių žymiausias buvo „Joe Camel“.
Šiandien Ouklende, esančiame netoli San Fransisko, prasideda prisiekusiųjų atranka, o įžanginės kalbos turėtų prasidėti rugpjūčio 18 d.
„Meta“ buvo pripažinta kalta dėl panašių priežasčių atskiruose teismo procesuose, vykusiuose Los Andžele ir Naujojoje Meksikoje, o bendra priteista žalos atlyginimo suma siekia beveik 1 mlrd. JAV dolerių.
Ouklende valstijos reikalauja ilgo sąrašo pakeitimų „Meta“ programėlėse, be to, siekia finansinių baudų iki 1,4 trln. JAV dolerių – ši suma beveik prilygsta visai „Meta“ rinkos vertei, kuri svyruoja apie 1,5 trln. JAV dolerių.
Nepaisant šio stulbinančio skaičiaus, pinigai nėra didžiausia „Meta“ problema, jei ji pralaimėtų bylą.
„Didžiausia problema čia yra žala reputacijai“ ir priverstinis didelių pokyčių įgyvendinimas, sakė V. Joralemonas.
„Be to, iškviesti generalinį direktorių į liudytojų tribūną gali būti pražūtinga įmonei“, – pridūrė jis.
Tikimasi, kad „Meta“ įkūrėjas ir vadovas Markas Zuckerbergas bus tarp liudytojų teisme.
Ši byla „gali būti platesnio masto atpildo valandos pradžia“ „Meta“ atžvilgiu, elektroniniu laišku AFP teigė Stanfordo teisės profesorė ir prodekanė Nora Freeman Engstrom.
Bus svarbu įvertinti „atotrūkį“ tarp to, ką „Meta“ žinojo viduje, ir to, ką ji atskleidė viešai, sakė N. F. Engstrom.
„Meta“ yra „įsitikinusi savo pasiekimais apsaugant paauglius internete ir toliau ginsis nuo teiginių, kurie iškraipo faktus“, – praėjusią savaitę bendrovė sakė AFP.
Kadangi tiek daug ieškovų bylinėjasi su „Meta“ ir kitomis socialinių tinklų bendrovėmis, šie teisminiai ginčai gali „trukti dešimtmečius“, – teigė V. Joralemonas.
Gegužę „Snap“, „TikTok“, „YouTube“ ir „Meta“ sudarė susitarimą su Kentukio mokyklų apygarda dėl 27 mln. JAV dolerių, siekdamos išvengti dar vieno teismo proceso, kuris galėjo sukurti precedentą maždaug 1 200 panašių bylų.
Pirmadienį federalinis apeliacinis teismas nusprendė, kad gali būti nagrinėjami dar daugiau nei 3 000 papildomų ieškinių, pareikštų „Meta“, „YouTube“ patronuojančiai bendrovei „Google“, „Snap“ ir „TikTok“.
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