JAV Senatas patvirtino buvusį Donaldo Trumpo advokatą generaliniu prokuroru

T. Blanche'as, kuris jau eina aukščiausiojo JAV teisėsaugos pareigūno pareigas kaip laikinasis generalinis prokuroras, prieš pradėdamas dirbti vyriausybėje atstovavo D. Trumpui kaip jo privatus advokatas keliose baudžiamosiose bylose. Senatas, kurį nedidele persvara kontroliuoja respublikonai, jo paskyrimą patvirtino 50-čia balsų. „Prieš“ balsavo 49 senatoriai.
D. Trumpas, kuris sugriovė JAV politines normas siekdamas tiesiogiai kontroliuoti formaliai nepriklausomas vyriausybines institucijas, T. Blanche'ą vadina žvaigžde.
Demokratai nuo pat pradžių priešinosi T. Blanche'o kandidatūrai, kaltindami D. Trumpą, kad jis Teisingumo departamentą verčia politiniu ginklu.
„Generalinis prokuroras turi būti žmonių advokatas“, – antradienį sakė Senato Teismų komiteto vyriausiasis demokratas Dickas Durbinas (Dikas Derbinas).
„Ponas Blanche'as ir toliau veikia kaip prezidento asmeninis advokatas, elgdamasis su Teisingumo departamentu kaip su advokatų kontora, aptarnaujančia vieną klientą – prezidentą“, – pareiškė jis.
Buvo abejonių dėl to, ar Baltieji rūmai sugebės įtikinti kelis dvejojusius respublikonus, be kurių patvirtinimas būtų buvęs neįmanomas.
Pagrindinė kliūtis buvo bandymas įsteigti 1,8 mlrd. dolerių (1,56 mlrd. eurų) fondą, skirtą, pasak D. Trumpo, politizuoto baudžiamojo persekiojimo aukoms, tarp kurių, tikėtina, yra ir riaušininkai, 2021 metų sausio 6 dieną šturmavę JAV Kapitolijų per bandymą surengti sukilimą ir sutrukdyti prezidentu patvirtinti Joe Bideną (Džo Baideną), nugalėjusį D. Trumpą 2020 metų rinkimuose.
Kitas svarbus klausimas buvo neįprastas pasiūlymas suteikti D. Trumpui imunitetą nuo mokestinių patikrinimų.
„Pinigai už tylą“
Savaitgalį T. Blanche'as galiausiai nuslopino partijos vidaus opoziciją rašytiniu įsakymu, kuriuo atsisakoma minėto fondo ir teigiama, kad susitarimas dėl D. Trumpo, dviejų jo vyriausių sūnų ir „Trump Organization“ imuniteto nuo patikrinimų bus taikomas tik „atgaline data“ praėjusiems mokestiniams metams, o ne būsimoms deklaracijoms.
T. Blanche'as generalinio prokuroro pareigas laikinai ėjo nuo balandžio, kai D. Trumpas atleido iš šio posto kitą politinę lojalistę Pam Bondi.
Nuo to laiko T. Blanche'as yra glaudžiai susijęs su, kaip tai vadina demokratai, D. Trumpo atpildo kampanija prieš prezidento oponentus.
T. Blanche'as taip pat sulaukė Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteino) aukų kritikos dėl to, kaip skelbė tyrimo bylas apie šį nuteistą lytinį nusikaltėlį, buvusį artimą D. Trumpo draugą.
Prieš prisijungdamas prie Teisingumo departamento, T. Blanche'as atstovavo D. Trumpui Niujorko teisme dėl įtariamų „pinigų už tylą“, sumokėtų pornografijos žvaigždei Stormy Daniels (Stormi Daniels).
Jis taip pat priklausė teisinės gynybos komandai dviejose specialiojo prokuroro Jacko Smitho (Džeko Smito) iškeltose federalinėse bylose prieš D. Trumpą dėl numanomo netinkamo elgesio su įslaptintais dokumentais palikus Baltuosius rūmus ir dėl siekio panaikinti 2020 metų prezidento rinkimų rezultatus.
Abi bylos buvo nutrauktos po to, kai D. Trumpas laimėjo 2024 metų prezidento rinkimus.
T. Blanche'as po jo paskyrimo patvirtinimo pareiškė, kad jam tai didelė garbė.
„Man didelė garbė dėl pasitikėjimo, kurį man suteikė prezidentas Trumpas, patikėdamas vadovauti Teisingumo departamentui kaip mūsų didžios tautos 88-ajam generaliniam prokurorui“, – socialiniame tinkle „X“ rašė T. Blanche'as.
Jis taip pat išreiškė padėką Senatui ir „atsidavusiems Teisingumo departamento valstybės tarnautojams“.
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