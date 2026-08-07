JAV Senatas pritarė sankcijų Rusijai paketui

Dabar teisės aktas keliaus į Atstovų Rūmus, tačiau dėl Kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje.
Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam „šešėliniam laivynui“, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500 proc. tarifus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą.
Ypač svarbu tai, kad sankcijos leistų D. Trumpui įvesti iki 100 proc. tarifus prekėms iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija.
Įstatymo rėmėjai teigia, kad energetikos pajamų mažinimas yra būtinas siekiant susilpninti Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybes finansuoti karą Ukrainoje, kuris tęsiasi jau penktus metus.
Įstatymo projektas buvo pavadintas velionio senatoriaus Lindsey Grahamo vardu. Jis daugiau nei metus telkė paramą šiam projektui. L. Grahamas liepos 11 dieną mirė.