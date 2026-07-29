JAV Senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link

Senatorių balsavimu (86 „už“, 12 „prieš“) bus pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje.
Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam siekiant apeiti apribojimus Maskvos naftos eksportui.
Įstatymu taip pat būtų suteikti įgaliojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100 proc. muitus prekėms iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija.
Šalininkų teigimu, energetikos pajamų srautų nutraukimas yra būtinas norint sumažinti Rusijos prezidento Vladimiro Putino galimybes finansuoti karą Ukrainoje, kuris tęsiasi jau penktus metus.
Balsavimas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai V. Zelenskis susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir dalyvavo Vašingtone vykusiose respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo, vieno iš aktyviausių Kyjivo sąjungininkų Kongrese, laidotuvėse.
Vėliau V. Zelenskis kreipėsi į senatorius prieš pat balsavimą, siekdamas paramos Ukrainai ir sankcijų iniciatyvai.
Minimas teisės aktas yra pavadintas L. Grahamo vardu. Šis senatorius daugiau nei metus telkė paramą projektui ir prieš pat savo netikėtą mirtį anksčiau šį mėnesį pasiekė susitarimą su Baltaisiais rūmais dėl patikslintos versijos.
„Nėra geresnio būdo pagerbti senatoriaus Grahamo palikimą, kaip tik judėti pirmyn su šiuo abiejų partijų susitarimu“, – bendrame pareiškime nurodė šeši respublikonų ir demokratų senatoriai.
Patikslintame įstatymo projekte taip pat pratęsiami esami sankcijų įgaliojimai, skirti apriboti Irano energetikos ir ginklų sektorių finansavimą. Tai buvo įtraukta D. Trumpo prašymu.
Nepaisant plataus palaikymo idėjai bausti Rusiją, kai kurie demokratai išreiškė susirūpinimą, kad nuostatos dėl muitų suteikia D. Trumpui pernelyg didelę galią ir gali padidinti importo kainas amerikiečiams arba pakenkti sąjungininkams Europoje.
Atstovų Rūmai jau pradėjo vasaros atostogas, todėl mažai tikėtina, kad šis įstatymo projektas juose bus svarstomas iki rugsėjo.
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