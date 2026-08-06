JAV Senato komitetas nubalsavo už kaltinimus Fauci dėl nepagarbos Kongresui

Tai žymi dar labiau eskaluojamas pastangas apkaltinti jį dėl galimų klaidų COVID-19 pandemijos valdymo metu.
Praėjusią savaitę, patariamas teisininkų, A. Fauci pasinaudojo savo konstitucine teise tylėti per priešiškas respublikonų senatorių apklausas, kuriose jis buvo klausinėjamas apie nepagrįstus teiginius, esą pandemijos kilmė buvo nuslėpta.
Balsavimas pagal partinę liniją, kuriuo buvo pritarta rezoliucijai dėl nepagarbos, įvyko praėjus savaitei po to, kai A. Fauci daugiau nei 100 kartų pasinaudojo savo Penktosios pataisos teise neliudyti prieš save Senato Vidaus saugumo ir vyriausybės reikalų komitete.
Komiteto pirmininkas, respublikonų senatorius Randas Paulas, teigė, kad ši konstitucinė apsauga netaikoma, nes praėjusiais metais tuometinis demokratų prezidentas Joe Bidenas suteikė A. Fauci malonę, todėl jam nereikėjo nerimauti dėl baudžiamojo persekiojimo grėsmės.
A. Fauci ir demokratai, kurie priešinosi rezoliucijai dėl nepagarbos, teigė, kad jis turėjo pagrįstą baimę liudyti prieš save, atsižvelgiant į viešą respublikonų norą siekti jo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.
„Daktarui Fauci negresia joks federalinis baudžiamasis persekiojimas, – posėdžio pradžioje sakė R. Paulas. – Viskas, ką jis turėjo padaryti, tai pasakyti tiesą.“
R. Paulas pažymėjo, kad šis balsavimas neturi nieko bendra su A. Fauci politika, nuomone ar kuo nors, ką jis yra sakęs ankstesniuose pasirodymuose Kongrese.
Vietoj to senatorius sakė: „Mes balsuojame dėl to, ar liudytojui, kuriam buvo suteikta visapusiška malonė, šis komitetas gali nurodyti atsakyti į klausimus, o po to jis gali nepaisyti šio nurodymo be jokių pasekmių.“
A. Fauci pareiškime, kuriame paaiškino savo sprendimą pasinaudoti Penktosios pataisos teisėmis, teigė turintis pagrindo bijoti galimų baudžiamųjų kaltinimų, atsižvelgiant į, pasak jo, R. Paulo ryžtą „priversti mane pasakyti bet ką, kas galėtų pateisinti jo pakartotinius viešus pažadus, kad aš atsidursiu, jo žodžiais tariant, už grotų“.
J. Bideno suteikta malonė apėmė veiksmus nuo 2014 metų iki 2025-ųjų sausio dienos, kurią ji buvo suteikta. Ji neapsaugo A. Fauci nuo baudžiamojo persekiojimo valstijų lygmeniu arba nuo tyrimų dėl bet kokių jo parodymų, kuriuos įstatymų leidėjai laikytų melagingais.
Kreipimasis keliauja į JAV prokuratūrą Vašingtone, kuri nuspręs, ar pradėti tyrimą, ar bandyti patraukti A. Fauci baudžiamojon atsakomybėn dėl nepagarbos.
R. Paulas, kuris anksčiau jau buvo pats siuntęs kreipimusis dėl A. Fauci, trečiadienį pripažino, kad rezoliucijos dėl nepagarbos dažnai keliaudavo per visą Senatą, tačiau teigė nenorintis „gaišti laiko“ šiam keliui. Mažai tikėtina, kad tokia rezoliucija ten surinktų reikiamus 60 balsų, kad būtų priimta.
Nepriklausomai nuo baigties, šis epizodas kelia naujų ir sudėtingų klausimų dėl įstatymų leidėjų galimybių priversti duoti parodymus liudytojus, kuriems anksčiau buvo suteikta malonė, o rezultatas gali turėti atgarsį ne tik A. Fauci atveju, atsižvelgiant į galimybę, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) taip pat gali suteikti malonę savo padėjėjams prieš palikdamas Baltuosius rūmus.
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