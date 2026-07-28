 JAV senatoriai susitarė dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui

JAV senatoriai susitarė dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui

2026-07-28 17:56
Viljama Sudikienė (ELTA)

JAV abiejų partijų senatorių grupė antradienį pranešė pasiekusi susitarimą dėl ilgai laukto įstatymo projekto, kuris suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams ir išplėsti sankcijas Iranui, pranešė „Bloomberg“.

<span>JAV senatoriai susitarė dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui</span>
JAV senatoriai susitarė dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui / Scanpix nuotr.

Procedūrinis balsavimas dėl sankcijų įstatymo projekto numatytas vėlų antradienio vakarą.

Prezidentas D. Trumpas pareiškė paramą velionio senatoriaus Lindsey Grahamo parengtam įstatymui. Jis numato išplėsti sankcijas Iranui ir nusitaikyti į Rusijos naftos ir dujų eksportą. Įstatymas suteiktų prezidentui įgaliojimus įvesti muitus penkioms didžiausioms Rusijos žalios naftos ir gamtinių dujų pirkėjoms ir dar penkioms šalims, padedančioms Rusijai apeiti sankcijas energetikai.

„Bloomberg“ straipsnyje sakoma, kad L. Grahamas ir kiti stiprūs Ukrainos rėmėjai jau seniai pasisakė už šias priemones, tačiau jos galėtų dar labiau apsunkinti ir taip trapius JAV prekybos santykius su Kinija ir Indija, dviem didžiausiomis Rusijos energijos importuotojomis.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakarą JAV Kapitolijuje turėtų susitikti su respublikonų ir demokratų senatoriais,  įskaitant L. Grahamo įstatymo projekto dėl sankcijų Rusijai ir Iranui bendraautorius.

Šiame straipsnyje:
JAV sankcijos Rusijai

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